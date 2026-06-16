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Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο της συνεδρίασης με τις τράπεζες και τη βιομηχανία να «οδηγούν» τα κέρδη
Χρηματιστήρια
20:02 - 16 Ιουν 2026

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο της συνεδρίασης με τις τράπεζες και τη βιομηχανία να «οδηγούν» τα κέρδη

Reporter.gr Newsroom
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Ακόμα μία ημέρα σήμερα (16/6) με τις ευρωπαϊκές αγορές να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία μετά την αναγγελία για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, με τις τράπεζες και την βιομηχανία να οδηγούν την κούρσα των κερδών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε ανοδικά τη Τρίτη, ενισχυμένος κατά 0,25% στις 636,00 μονάδες καθώς οι επενδυτές διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για μια πιθανή συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν σε θετικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

  • Βρετανικός FTSE 100: +0,61% στις 10.494,21 μονάδες
  • Γαλλικός CAC 40: +0,75% στις 8.447,27 μονάδες
  • Γερμανικός DAX: +0,08% στις 24.914,76 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +1,15% στις 52.432,56 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,69% στις 19.163,60 μονάδες

Οι περισσότεροι κλάδοι κινήθηκαν ανοδικά, με τις τράπεζες να καταγράφουν άνοδο άνω του 1,6% και τη βιομηχανία περίπου 1%. Αντίθετα, οι μετοχές τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών υστέρησαν, κλείνοντας με απώλειες 1,68% και 1,75% αντίστοιχα.

ΕΚΤ: Θα παραμείνει «προληπτική» απέναντι στον πληθωρισμό ακόμη και μετά τη συμφωνία Ιράν, λέει ο Lane

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να ασκεί «προληπτική» νομισματική πολιτική για την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, ακόμη και μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν που οδήγησε σε πτώση των τιμών ενέργειας, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Philip Lane.

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τρία χρόνια την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης, ώστε να αποτραπεί η μετάδοση της ενεργειακής κρίσης στις υπόλοιπες τιμές.

Ο Lane σημείωσε ότι, παρότι οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα, παραμένουν πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα και η ΕΚΤ θα συνεχίσει τη μάχη κατά του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% για περίπου έναν χρόνο.

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε προληπτικοί στη νομισματική πολιτική, ανάλογα με την εξέλιξη των κινδύνων», ανέφερε σε συνέντευξή του στο συνέδριο Reuters NEXT Europe στο Λονδίνο.

Η ενδιάμεση συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν αναμένεται να παρατείνει την εύθραυστη εκεχειρία και να επαναφέρει το Στενό του Ορμούζ σε λειτουργία, το οποίο είχε ουσιαστικά μπλοκαριστεί από την Τεχεράνη μετά την επίθεση του Φεβρουαρίου.

Ο Lane σημείωσε ότι οι αγορές εκτιμούν πως το Brent θα παραμείνει πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι για χρόνια, κινούμενο μεταξύ του βασικού σεναρίου της ΕΚΤ και ενός πιο ήπιου σεναρίου, αλλά πιο κοντά στο πρώτο.

«Κυμαίνεται ανάμεσα στο βασικό μας σενάριο και στο πιο ήπιο, αλλά μακροπρόθεσμα πλησιάζει το βασικό», είπε.

Η ΕΚΤ προβλέπει πληθωρισμό 3,0% φέτος, 2,3% το επόμενο έτος και 2,0% το 2028 στο βασικό της σενάριο, ενώ στο πιο ήπιο σενάριο ο πληθωρισμός πέφτει κάτω από τον στόχο ήδη από το επόμενο έτος.

Οι αγορές προεξοφλούν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων μέσα στο έτος, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, με μικρή πιθανότητα και δεύτερης κίνησης τον χειμώνα. Το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων βρίσκεται σήμερα στο 2,25%.

Η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική

Ο Lane τόνισε ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ θα εξαρτηθούν από τις τιμές του πετρελαίου και το επίπεδο αβεβαιότητας γύρω από τη γεωπολιτική κατάσταση, που επηρεάζει επιχειρήσεις, νοικοκυριά και κυβερνήσεις.

Σε δηλώσεις του που ενδέχεται να ενισχύουν το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αντισταθμίζουν εν μέρει το ενεργειακό σοκ στην οικονομία της ευρωζώνης, όπως η ανάκαμψη των κατασκευών, η αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων και η δημοσιονομική ενίσχυση στη Γερμανία.

«Πολλά επιμέρους στοιχεία είναι θετικά», είπε. «Έτσι, το σαφώς αρνητικό ενεργειακό σοκ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανθεκτικότητας.»

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