Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται σχεδόν αμετάβλητες την Τρίτη 30/6, καθώς οι τιμές του πετρελαίου διατηρήθηκαν πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Παρά ταύτα, η Wall Street παρέμενε σε τροχιά ολοκλήρωσης ενός ιδιαίτερα ισχυρού πρώτου εξαμήνου και δεύτερου τριμήνου.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης με άνοδο 0,09% και τις 52.230,61 μονάδες, ενώ τόσο ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,22% στις 7,457.34 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite εμφανίζει κέρδη της τάξης του 0,61% και τις 25,976.817 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μικρή άνοδο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνονταν γύρω στα 71 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, διαπραγματευόταν περίπου στα 73 δολάρια το βαρέλι.

Πιέσεις δέχθηκε ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, μετά την υποβάθμιση μεγάλων επενδυτικών τραπεζών από την Oppenheimer. Οι μετοχές της Goldman Sachs και της Morgan Stanley, οι οποίες υποβαθμίστηκαν σε σύσταση «underperform» από «perform», υποχώρησαν σχεδόν κατά 1% και πάνω από 1% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι μετοχές της Bank of America και της Citigroup, των οποίων η σύσταση άλλαξε από «outperform» σε «perform», κατέγραψαν απώλειες περίπου 1% η καθεμία.

Οι αγορές είχαν κινηθεί ανοδικά στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,18%, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε άνοδο 2,07%.

Την Κυριακή, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις επιθέσεις και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNBC ότι «και οι δύο πλευρές θα αποκλιμακώσουν προς το παρόν την ένταση και τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα».

Σε σημείωμά τους το πρωί της Τρίτης, οι αναλυτές της UBS επισήμαναν ότι, παρά το αισιόδοξο ξεκίνημα της εβδομάδας, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI).

«Πιστεύουμε ότι η έκθεση σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης της απόδοσης των χρηματιστηριακών αγορών μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, θεωρούμε εξίσου σημαντική τη διαφοροποίηση, τόσο εντός του οικοσυστήματος της AI όσο και πέρα από αυτό», ανέφεραν οι αναλυτές. «Οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν πιο αμυντικές επιλογές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι διαχειριστές κέντρων δεδομένων και επιλεγμένες εταιρείες πληρωμών, αλλά και άλλες μακροπρόθεσμες επενδυτικές τάσεις».

Η Τρίτη αποτελεί την τελευταία ημέρα τόσο του πρώτου εξαμήνου όσο και του δεύτερου τριμήνου του έτους.

Ο Dow Jones έχει ενισχυθεί κατά 8,6% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του για το πρώτο εξάμηνο από το 2021, όταν είχε σημειώσει άνοδο 12,7%. Ο S&P 500 ενισχύεται επίσης κατά περισσότερο από 8%, ενώ ο Nasdaq υπεραποδίδει με κέρδη 11,1%. Παράλληλα, ο δείκτης Russell 2000 καταγράφει άνοδο άνω του 21%, οδεύοντας προς το καλύτερο πρώτο εξάμηνό του από το 1991.

Το πρώτο μέρος του έτους χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα. Παρότι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, οι αγορές επηρεάστηκαν από τις μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου με το Ιράν, καθώς και από την αβεβαιότητα σχετικά με τη διατηρησιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρό για τις μετοχές, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την επενδυτική «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης υποχώρησαν και ο πόλεμος φάνηκε να πλησιάζει προς αποκλιμάκωση.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq καταγράφουν άνοδο περίπου 14% και 19,6% αντίστοιχα κατά το δεύτερο τρίμηνο, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδό τους από το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ο Dow Jones έχει ενισχυθεί κατά 12,6% την ίδια περίοδο και βρίσκεται σε τροχιά της ισχυρότερης τριμηνιαίας επίδοσής του από το τέταρτο τρίμηνο του 2022.