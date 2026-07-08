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Υποχώρηση για τις ευρωαγορές στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
10:56 - 08 Ιουλ 2026

Υποχώρηση για τις ευρωαγορές στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται στα «κόκκινα» την Τετάρτη (8/7), επεκτείνοντας την υποχώρηση που είχε ξεκινήσει από τις αρχές της εβδομάδας, λόγω των νέων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον της Τεχεράνης και της συνακόλουθης αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe καταγράφει αυτή την ώρα πτώση 0,75% στις 641,42 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης στην ίδια κατεύθυνση.

Πιο αναλυτικά, στη Γερμανία ο DAX καταγράφει τις μεγαλύτερες μέχρι στιγμής απώλειες, χάνοντας 1,10% στις 25,209.77 μονάδες, ενώ στη Βρετανία πτωτικά κινείται και ο FTSE κατά 0,60% στις 10,600.33 μονάδες. Την ίδια ώρα, στη Γαλλία ο CAC σημειώνει πτώση 0,85% στις 8,364.85 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί 0,86% στις 19,472.88 μονάδες, ενώ πτώση σημειώνει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,45% στις 52,225.50 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών, εξαίρεση από το γενικά αρνητικό επενδυτικό κλίμα, αποτελούν οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,2%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

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