Υποχώρηση για τις ευρωαγορές στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe καταγράφει αυτή την ώρα πτώση 0,75% στις 641,42 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης στην ίδια κατεύθυνση.
Πιο αναλυτικά, στη Γερμανία ο DAX καταγράφει τις μεγαλύτερες μέχρι στιγμής απώλειες, χάνοντας 1,10% στις 25,209.77 μονάδες, ενώ στη Βρετανία πτωτικά κινείται και ο FTSE κατά 0,60% στις 10,600.33 μονάδες. Την ίδια ώρα, στη Γαλλία ο CAC σημειώνει πτώση 0,85% στις 8,364.85 μονάδες.
Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί 0,86% στις 19,472.88 μονάδες, ενώ πτώση σημειώνει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,45% στις 52,225.50 μονάδες.
Στο μέτωπο των μετοχών, εξαίρεση από το γενικά αρνητικό επενδυτικό κλίμα, αποτελούν οι μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 1,2%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.