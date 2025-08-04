Ισραήλ: O Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας – Kλιμακώνει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα
22:25 - 04 Αυγ 2025

Ισραήλ: O Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας – Kλιμακώνει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φαίνεται να προσανατολίζεται προς την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, με σκοπό την πλήρη κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τους υπουργούς του ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας εντός της εβδομάδας, όπου και θα ζητήσει τη στήριξή του για ένα σχέδιο ολοκληρωτικής κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις αντιρρήσεις εντός του ισραηλινού στρατού (IDF).

«Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να πολεμήσουμε μαζί για την επίτευξη των πολεμικών μας στόχων: την εξουδετέρωση του εχθρού, την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου στην έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Το ισραηλινό Channel 12, επικαλέστηκε κυβερνητικό αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός κλίνει προς την επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης και την κατάληψη ολόκληρης της Γάζας. Μάλιστα, αρκετοί υπουργοί υποστηρίζουν ότι ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει τον όρο «κατάληψη της Λωρίδας» σε ιδιωτικές συνομιλίες, υποδηλώνοντας στροφή στη στρατηγική της κυβέρνησης για την πορεία του πολέμου.

Ένας ανώτατος αξιωματούχος προσκείμενος στον πρωθυπουργό φέρεται να δήλωσε στο Ynet: «Ο κύβος ερρίφθη — θα προχωρήσουμε σε πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα επιχειρήσουμε ακόμη και σε περιοχές όπου κρατούνται όμηροι. Αν ο αρχηγός του IDF διαφωνεί, θα πρέπει να παραιτηθεί».

Σήμερα, το Ισραήλ ελέγχει περίπου το 75% της Γάζας. Το νέο σχέδιο προβλέπει την κατάληψη και του υπόλοιπου εδάφους, με στόχο την πλήρη επιβολή ισραηλινού ελέγχου σε όλη τη Λωρίδα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τους αμάχους και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την προοπτική, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε χρόνια για να διαλυθεί πλήρως η υποδομή της Χαμάς και ότι η ζωή των ομήρων θα μπορούσε να τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο.

Ο Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα (4 Αυγούστου), σύμφωνα με το Reuters, ότι θα συγκαλέσει εκ νέου το υπουργικό συμβούλιο για να δώσει επίσημες κατευθύνσεις στις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι μπορεί να προτείνει την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ώστε να δοθεί χώρος στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το Channel 12 μετέδωσε την Κυριακή (3 Αυγούστου) ότι υπάρχουν εντάσεις εντός του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, καθώς ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ φαίνονται ακόμη αναποφάσιστοι.

Υπέρ της συνέχισης των επιχειρήσεων στη Γάζα τάσσονται ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ, ο στρατιωτικός γραμματέας Ρόμαν Γκόφμαν και ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Γιόσι Φουχς.

Αντίθετα, υπέρ της αναζήτησης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων και της επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός τάσσονται ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, ο ηγέτης του κόμματος Shas Αριέ Ντέρι, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζάχι Χανέγκμπι, ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, ο διαπραγματευτής της Σιν Μπετ (γνωστός ως «Mem») και ο απόστρατος υποστράτηγος Νιτζάν Αλόν, υπεύθυνος για το θέμα των ομήρων εκ μέρους του στρατού.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη για να λάβει τελικές αποφάσεις.

