Από τον Καύκασο έως την Ανατολική Μεσόγειο: Ο άξονας που «βλέπει» η Άγκυρα για ενέργεια και ασφάλεια
Ειδήσεις
07:44 - 12 Αυγ 2025

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η Άγκυρα προβάλλει ένα νέο γεωπολιτικό σενάριο που συνδέει τον Νότιο Καύκασο με την Ανατολική Μεσόγειο, σε έναν άξονα εμπορίου, ενέργειας και ασφάλειας που – σύμφωνα με τουρκική ανάλυση – μπορεί να ενισχυθεί με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Όπως περιγράφει ο πρώην Τούρκος διπλωμάτης και πρόεδρος του London Energy Club, Mehmet Öğütçü, σε άρθρο του στο yetkinreport.com (10.08.2025), η Ουάσιγκτον εισέρχεται σε νέα φάση της στρατηγικής της, με στόχο την περικύκλωση Ρωσίας, Ιράν και Κίνας και την ενίσχυση της δικής της οικονομικής και τεχνολογικής υπεροχής.

Στην τουρκική ανάγνωση, κομβικό βήμα αποτελεί η ειρηνευτική διαδικασία Αζερμπαϊτζάν–Αρμενίας, με την αμερικανική στήριξη να αποτυπώνεται στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Donald Trump, στην οποία ο Ilham Aliyev και ο Nikol Pashinyan στέκονται δίπλα-δίπλα. Η εικόνα αυτή ερμηνεύεται στην Άγκυρα ως ένδειξη νέας αρχιτεκτονικής ισχύος στην περιοχή.

Η ενεργειακή διάσταση Ισραήλ–Τουρκίας

Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου Leviathan (620 δισ. κ.μ.) και Tamar (300 δισ. κ.μ.) της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκονται στο επίκεντρο των τουρκικών σχεδιασμών. Η ιδέα μεταφοράς τους μέσω Τουρκίας – με εμπλοκή της SOCAR – παρουσιάζεται ως μέσο για:

  • μείωση κατά 15% της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία,

  • πρόσθετα έσοδα 2–2,5 δισ. δολαρίων ετησίως,

  • επιτάχυνση τεχνολογικής μεταφοράς και ενεργειακών επενδύσεων.

Η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι τα πολιτικά εμπόδια παραμένουν – από το Παλαιστινιακό μέχρι τις διαφορές για τη Συρία – ωστόσο εκτιμά ότι οι μυστικοί δίαυλοι επικοινωνίας με το Ισραήλ διατηρούν ανοιχτή την προοπτική συνεργασίας.

Σύμφωνα πάντα με την τουρκική ανάλυση, ο στόχος των δυτικών κέντρων αποφάσεων είναι να περιορίσουν τη ρωσική κυριαρχία στις ροές ενέργειας, να μπλοκάρουν τον ιρανικό βόρειο διάδρομο και να μειώσουν την κινεζική επιρροή στην Ευρασία. Για την Άγκυρα, αυτό δημιουργεί πλαίσιο για νέες υποδομές, αγωγούς και εμπορικές ζώνες.

Ο Öğütçü υπογραμμίζει ότι η Τουρκία πρέπει να περάσει από τον ρόλο της χώρας διέλευσης στον ρόλο του «ρυθμιστή του παιχνιδιού». Αυτό, κατά την τουρκική οπτική, απαιτεί:

  • στενότερη συνεργασία με το Μπακού,

  • προετοιμασία για συνέργειες με το Ισραήλ στη μετά–Netanyahu εποχή,

  • ομαλοποίηση σχέσεων με την Αρμενία.

Η Άγκυρα θεωρεί ότι η επόμενη δεκαετία αποτελεί μοναδική ευκαιρία να εξασφαλίσει ενεργειακή ασφάλεια, επενδυτική ελκυστικότητα και περιφερειακή ηγεσία, σε έναν άξονα που θα εκτείνεται από τον Καύκασο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο.

