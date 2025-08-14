Οι αραβικές χώρες καταδίκασαν τις δηλώσεις του Νετανιάχου για το «Μεγάλο Ισραήλ»

Οι αραβικές χώρες καταδίκασαν τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υποστήριξε την ιδέα ενός διευρυμένου «Μεγάλου Ισραήλ».

Ο όρος «Μεγάλο Ισραήλ» αναφέρεται σε μια βιβλική ερμηνεία του εδάφους της χώρας κατά την εποχή του Βασιλιά Σολομώντα, που περιλαμβάνει όχι μόνο τα σημερινά παλαιστινιακά εδάφη της Γάζας και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αλλά και τμήματα της σύγχρονης Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας.

Η Ιορδανία καταδίκασε την Τετάρτη (13/8) τις δηλώσεις του πρωθυπουργού για το «Μεγάλο Ισραήλ» ως «επικίνδυνη και προκλητική κλιμάκωση» και «απειλή για την κυριαρχία των κρατών». Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ιορδανίας απέρριψε τη «προκλητική» ρητορική και τους ισχυρισμούς του Νετανιάχου.

Η Αίγυπτος δήλωσε, επίσης, την Τετάρτη ότι «ζήτησε διευκρινίσεις για το θέμα αυτό», χαρακτηρίζοντάς το ως «απόρριψη της επιλογής της ειρήνης στην περιοχή».

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έρχονται εν μέσω ενός πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος επανειλημμένα έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και έχει προκαλέσει συχνές καταδίκες του Ισραήλ από ολόκληρο τον αραβικό κόσμο.

Την Πέμπτη (14/8), το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ καταδίκασε τις δηλώσεις, λέγοντας ότι αποκαλύπτουν τις «επεκτατικές φιλοδοξίες» του Ισραήλ και αποτελούν «σαφή πρόκληση για την κυριαρχία των χωρών».

Το Κατάρ, καταδίκασε, επίσης, τις δηλώσεις του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως παράλογες» και «προκλητικές».

Η Σαουδική Αραβία εξέφρασε την Τετάρτη «την απόλυτη απόρριψη των ιδεών και των σχεδίων αποικιοποίησης και επέκτασης που υιοθέτησαν οι ισραηλινές αρχές κατοχής», επαναλαμβάνοντας «το ιστορικό και νομικό δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να ιδρύσει το ανεξάρτητο κράτος του».