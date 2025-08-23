Επίθεση Σαλβίνι σε Μακρόν για το Ουκρανικό: «Να πάρει το όπλο και να πάει» – Διπλωματική ένταση στο Παρίσι

Διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, καθώς το Παρίσι κάλεσε την Ιταλίδα πρέσβειρα, Εμανουέλα ντ’ Αλεσάντρο, μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Ματέο Σαλβίνι κατά του Εμανουέλ Μακρόν, με φόντο την πρόθεση του Γάλλου προέδρου να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε διπλωματική πηγή στο AFP, «επισημάνθηκε στην πρέσβειρα ότι οι δηλώσεις αυτές δεν συνάδουν με το κλίμα εμπιστοσύνης και τις ιστορικές σχέσεις που συνδέουν τις δύο χώρες, ούτε με τη θετική πορεία των διμερών επαφών, οι οποίες είχαν αναδείξει μέχρι πρότινος την κοινή στάση Παρισιού και Ρώμης υπέρ της Ουκρανίας».

Η αντίδραση του Παρισιού πυροδοτήθηκε από το σχόλιο του Σαλβίνι, ο οποίος, απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη αποστολή ιταλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών —όπως εξετάζουν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο— πρότεινε ειρωνικά «να πάει ο ίδιος ο Μακρόν», με κράνος και όπλο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλβίνι επιτίθεται στον Γάλλο πρόεδρο. Τον περασμένο Μάρτιο τον είχε χαρακτηρίσει «τρελό», κατηγορώντας τον πως ωθεί την Ευρώπη σε σύγκρουση με τη Ρωσία. Ο Σαλβίνι, επικεφαλής της ξενοφοβικής Lega και πολιτικός σύμμαχος της Μαρίν Λεπέν, έχει επανειλημμένα στραφεί κατά της γαλλικής πολιτικής γραμμής σε διεθνή ζητήματα.