ΟΗΕ: Έκκληση να συγκεντρωθούν $140 εκατ. για τους σεισμόπληκτους στο Αφγανιστάν

Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν σήμερα 9/9 έκκληση για τη συγκέντρωση 139,6 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να στηριχθούν περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την ανατολική περιοχή του Αφγανιστάν.

Ο ΟΗΕ κάλεσε παράλληλα τους διεθνείς δωρητές να παραμερίσουν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τις αρχές των Ταλιμπάν, ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Οι σεισμοί που σημειώθηκαν τη νύχτα της 31ης Αυγούστου προς την 1η Σεπτεμβρίου θεωρούνται οι πιο καταστροφικοί που έχει βιώσει το Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια. Οι δονήσεις στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 2.200 ανθρώπους και ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να μείνουν άστεγοι. Ορισμένοι κάτοικοι εκφράζουν φόβους για περαιτέρω κατολισθήσεις.

Ο Ιντρίκα Ρατουάτε, Συντονιστής Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, τόνισε ότι με την άφιξη των χειμερινών χαμηλών θερμοκρασιών οι συνθήκες για τους επιζώντες στις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές θα γίνουν εξαιρετικά δύσκολες. Ο ίδιος επισήμανε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δείξει έμπρακτη αλληλεγγύη σε έναν πληθυσμό που ήδη έχει υποστεί σοβαρές δοκιμασίες και ότι η καθυστέρηση στη χρηματοδότηση θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καθώς οι θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να πέσουν σημαντικά μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες.

Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν ως μία από τις χειρότερες στον κόσμο, όμως η χρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 35% σε σχέση με πέρυσι, λόγω περικοπών από βασικούς δωρητές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περικοπές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να μείνει καθηλωμένο ένα ελικόπτερο που θα μπορούσε να διευκολύνει την πρόσβαση σε απομονωμένα χωριά.

Ο Ρατουάτε σημείωσε ότι η μείωση της χρηματοδότησης οφείλεται σε πολλαπλές παράλληλες κρίσεις, αλλά και στην απροθυμία πολλών δωρητών να παράσχουν βοήθεια στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν, λόγω των πολιτικών τους σχετικά με τις γυναίκες. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη αποδεσμεύσει κονδύλια για ανθρωπιστική βοήθεια μετά τον σεισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις αρχές των Ταλιμπάν να άρουν τους περιορισμούς για τις γυναίκες που εργάζονται σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και να τους επιτρέψουν να ταξιδεύουν χωρίς συνοδεία ανδρών. Ο Ρατουάτε ανέφερε ότι η συμμετοχή των γυναικών σε ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένει πρόκληση και ότι η προσπάθεια του ΟΗΕ είναι να υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα σε κάθε ομάδα. Παρά τις δυσκολίες, το εγχείρημα συνεχίζεται, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ισότητας στην παροχή βοήθειας.