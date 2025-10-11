Δεν αφοπλίζεται η Χαμάς: Αγώνας για τον έλεγχο της μεταπολεμικής Γάζας - Φόβοι για εσωτερική σύγκρουση

Η Χαμάς έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της προκειμένου να επαναφέρει τον έλεγχο σε περιοχές της Γάζας που εγκατέλειψαν πρόσφατα τα ισραηλινά στρατεύματα, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Σύμφωνα με το BBC, η παλαιστινιακή οργάνωση έχει επίσης διορίσει πέντε νέους κυβερνήτες, όλοι με στρατιωτικό υπόβαθρο, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν προηγουμένως διοικήσει ταξιαρχίες της ένοπλης πτέρυγάς της.

Η εντολή κινητοποίησης φέρεται να εκδόθηκε μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων, τα οποία ανέφεραν ότι στόχος είναι «ο καθαρισμός της Γάζας από παράνομους και συνεργάτες του Ισραήλ» και ζητούσαν από τους μαχητές να παρουσιαστούν εντός 24 ωρών. Αναφορές από τη Γάζα δείχνουν ότι ένοπλες μονάδες της Χαμάς έχουν ήδη αναπτυχθεί σε πολλές περιοχές, ορισμένοι με πολιτικά ρούχα και άλλοι με τις μπλε στολές της αστυνομίας της Γάζας.

Η ένταση αυξήθηκε απότομα μετά τη δολοφονία δύο μελών των επίλεκτων δυνάμεων της Χαμάς από ενόπλους της ισχυρής φατρίας Ντουγμούς, στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας. Ένας από τους νεκρούς ήταν γιος ανώτερου διοικητή της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, του Ιμάντ Άκελ, ο οποίος πλέον ηγείται της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της οργάνωσης.

Τα σώματα των δύο ανδρών αφέθηκαν στον δρόμο, γεγονός που προκάλεσε οργή και αύξησε τον κίνδυνο ευρείας ένοπλης απάντησης από τη Χαμάς.

Αργότερα, μέλη της Χαμάς περικύκλωσαν μεγάλη περιοχή όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν οχυρωμένοι πάνω από 300 ένοπλοι της φατρίας Ντουγμούς, εξοπλισμένοι με πολυβόλα και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το πρωί του Σαββάτου, η Χαμάς σκότωσε ένα μέλος της φατρίας και φέρεται να απήγαγε ακόμη 30 άτομα.

Μέρος του οπλισμού της φατρίας είχε λεηλατηθεί από αποθήκες της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ άλλα όπλα βρίσκονταν στην κατοχή της εδώ και χρόνια.

Η κινητοποίηση της Χαμάς ήταν αναμενόμενη, εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο, ένα κρίσιμο ζήτημα που μπορεί να περιπλέξει τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Αξιωματούχος της Χαμάς στο εξωτερικό αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τις αναφορές για την ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, αλλά δήλωσε στο BBC: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γάζα στο έλεος ληστών και πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κατοχή. Τα όπλα μας είναι νόμιμα… για να αντισταθούμε στην κατοχή, και θα παραμείνουν όσο η κατοχή συνεχίζεται».

Ένας απόστρατος αξιωματικός ασφαλείας που υπηρέτησε για χρόνια υπό την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα, εξέφρασε φόβους ότι η περιοχή οδεύει προς νέο κύμα εσωτερικής αιματοχυσίας. «Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα όπλα και η βία είναι ο μόνος τρόπος για να κρατήσει το κίνημά της ζωντανό», είπε στο BBC.

«Η Γάζα έχει πλημμυρίσει από όπλα. Ληστές έχουν κλέψει χιλιάδες όπλα και πυρομαχικά από αποθήκες της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ορισμένες ομάδες έχουν λάβει εφόδια ακόμη και από το Ισραήλ. Αυτό είναι μια τέλεια συνταγή για εμφύλιο πόλεμο: όπλα, απογοήτευση, χάος και ένα κίνημα απελπισμένο να επανακτήσει τον έλεγχο ενός εξαντλημένου πληθυσμού».

Ο Κχαλίλ Αμπού Σαμάλα, ειδικός σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζει στη Γάζα, δήλωσε ότι μένει να φανεί αν η Χαμάς θα αποδεχθεί να παραδώσει τον έλεγχο στο έδαφος ή αν θα προσπαθήσει να εμποδίσει την εφαρμογή του σχεδίου.

«Υπάρχει αναμφισβήτητα εκτεταμένος φόβος μεταξύ πολλών κατοίκων της Γάζας για πιθανές εσωτερικές συγκρούσεις, δεδομένων των πολλών παραγόντων που μπορούν να τις πυροδοτήσουν», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Χαμάς αναγκάστηκε να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται.

«Πιστεύω ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειές της να διατηρήσει την επιρροή της με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής της σε ζητήματα ασφαλείας, θα μπορούσαν τελικά να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία και να βυθίσουν τους κατοίκους της Γάζας σε ακόμη μεγαλύτερα δεινά», είπε.

Οι τελευταίες αυτές εξελίξεις, που σημειώνονται μετά την εκεχειρία στις αρχές της εβδομάδας, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία μεταξύ των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι είναι ήδη εξαντλημένοι από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.