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Ινστιτούτο ifo: Πτώση στις γερμανικές προσδοκίες εξαγωγών
Ειδήσεις
08:44 - 25 Νοε 2025

Ινστιτούτο ifo: Πτώση στις γερμανικές προσδοκίες εξαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στη γερμανική βιομηχανία εξαγωγών έχει δεχθεί περαιτέρω πλήγμα. Οι Προσδοκίες Εξαγωγών του ifo μειώθηκαν στις -3,4 μονάδες τον Νοέμβριο, από συν 2,2 μονάδες τον Οκτώβριο. 

«Δεν έχει υπάρξει σχεδόν καμία κίνηση στον κλάδο των εξαγωγών εδώ και μήνες», λέει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo. «Το κλίμα είναι στην καλύτερη περίπτωση ανάμεικτο. Δεν υπάρχουν ακόμη σημάδια βιώσιμης ανάκαμψης».

Μετά από δύο ελπιδοφόρους μήνες, η αισιοδοξία στην αυτοκινητοβιομηχανία έχει εξατμιστεί ξανά. Οι εταιρείες αναμένουν μείωση των εξαγωγών. Αυτό ισχύει και για τη βιομηχανία τροφίμων και τη μεταλλουργία. Ωστόσο, οι κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού είναι αισιόδοξοι: Αναμένουν αύξηση των διεθνών πωλήσεών τους. Αυτό ισχύει και για τη βιομηχανία δέρματος. Λίγα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη μηχανολογία και μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων. Η εξαγωγική τους δραστηριότητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερή.

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