Κραν Μοντανά: Από βεγγαλικά τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας προκλήθηκε η πυρκαγιά

Νέα δεδομένα για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά έδωσαν στη δημοσιότητα οι ελβετικές Αρχές, επισημαίνοντας ότι η σοβαρότητα των εγκαυμάτων που υπέστησαν πολλοί από τους τραυματίες -στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας- καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα τη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής ασφάλειας του καντονιού Βαλέ, Στεφάν Γκανζέρ, περίπου 80 έως 100 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη διακομιστεί ή πρόκειται να μεταφερθούν σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιφέρειας, Ματίας Ρεϊνάρ, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε πάνω από 40 νεκρούς. Σε συνέντευξη Τύπου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται τόσο στη φροντίδα των βαριά τραυματισμένων όσο και στην ταχεία, αλλά απολύτως ασφαλή, ταυτοποίηση των θυμάτων. Όπως ανέφερε, περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή πρόκειται να μεταφερθούν σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα ειδικευμένοι γιατροί ενισχύουν τα νοσοκομεία του Βαλέ.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Γάλλο υπουργό Υγείας και ότι οι πρώτες διακομιδές ασθενών προς γαλλικά νοσοκομεία έχουν ήδη ξεκινήσει. Παράλληλα, η Ελβετία έχει δεχθεί προσφορές βοήθειας και από την Ιταλία, με τραυματίες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της βόρειας χώρας.

Μέχρι στιγμής, ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός είναι ο 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, κάτοικος Ντουμπάι.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκεται και μια δεκαπεντάχρονη Ελληνίδα.

Από την πλευρά της αστυνομίας, ο επικεφαλής Frederic Gisler ανέφερε ότι η ταυτοποίηση των νεκρών παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα. Όπως διευκρίνισε, οι Αρχές διαθέτουν όλα τα αναγκαία μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό, ωστόσο οι επίσημες διαδικασίες είναι πολύπλοκες και απαιτούν συνεργασία με πολλές χώρες. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί επίσημα 113 από τους 119 τραυματίες, ενώ η διαδικασία για τους υπόλοιπους έξι βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής της Ελβετικής Δικαστικής Αστυνομίας, Pierre-Antoine Lengen, τόνισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη στη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να επιστραφούν τα σωστά λείψανα στις οικογένειες».

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς, η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Beatrice Pilloud, δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως η φωτιά προκλήθηκε από κεριά ή βεγγαλικά τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση από την οροφή, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί ταχύτατα.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη συλλεχθεί και αναλυθεί βιντεοληπτικά υλικά, ενώ έχουν ληφθεί καταθέσεις τόσο από τους δύο Γάλλους υπευθύνους του μπαρ όσο και από άτομα που κατάφεραν να διαφύγουν. Οι μαρτυρίες αυτές συνέβαλαν στη δημιουργία λίστας με τα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή της τραγωδίας.