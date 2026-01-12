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ΝΑΤΟ - Γνωσιακός πόλεμος: Όταν το ανθρώπινο μυαλό γίνεται το πεδίο σύγκρουσης
Ειδήσεις
09:58 - 12 Ιαν 2026

ΝΑΤΟ - Γνωσιακός πόλεμος: Όταν το ανθρώπινο μυαλό γίνεται το πεδίο σύγκρουσης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η έννοια του πολέμου μεταβάλλεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, όχι τόσο ως προς τα μέσα όσο ως προς το πεδίο. Το ΝΑΤΟ, μέσα από πρόσφατη ερευνητική έκθεση του Γραφείου Επιστημών, καταγράφει με σαφήνεια ότι το πεδίο της σύγκρουσης δεν περιορίζεται πλέον στη γη, τη θάλασσα, τον αέρα, το διάστημα ή τον κυβερνοχώρο. Μετατοπίζεται όλο και περισσότερο στο πεδίο της ανθρώπινης σκέψης, της αντίληψης και της λήψης αποφάσεων. 

Πρόκειται για αυτό που περιγράφεται ως «γνωσιακός πόλεμος» (cognitive warfare).

Σύμφωνα με την έκθεση, ο γνωσιακός πόλεμος δεν είναι μια νέα μορφή σύγκρουσης, αλλά μια παλιά πρακτική που ενισχύεται ραγδαία από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Η διαφορά είναι κλίμακας, ταχύτητας και στόχευσης.

Οι κοινωνίες των δημοκρατικών κρατών, ανοιχτές και ψηφιακά διασυνδεδεμένες, καθίστανται ευάλωτες σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη συλλογική αντίληψη, να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να αποσταθεροποιήσουν τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Η έκθεση επισημαίνει ότι τέτοιου τύπου επιχειρήσεις κινούνται συστηματικά κάτω από το κατώφλι της ένοπλης σύγκρουσης, χωρίς να ενεργοποιούν παραδοσιακούς μηχανισμούς άμυνας.

Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει ότι κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες αξιοποιούν εργαλεία όπως η παραπληροφόρηση, οι ψυχολογικές επιχειρήσεις, η χειραγώγηση μέσω κοινωνικών δικτύων και η τεχνητή νοημοσύνη για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τόσο στρατιωτικού προσωπικού όσο και πολιτών.

Η εμπειρία της πανδημίας COVID-19, αλλά και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καταγράφονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η πληροφορία λειτούργησε ως όπλο με άμεσες πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι ο γνωσιακός πόλεμος δεν στοχεύει απαραίτητα σε συγκεκριμένο κοινό ούτε επιδιώκει άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Αντιθέτως, συχνά αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχυσης, αμφιβολίας και κόπωσης, διαβρώνοντας σταδιακά την ικανότητα των κοινωνιών να κατανοούν την πραγματικότητα και να αντιδρούν συλλογικά. Η έκθεση σημειώνει ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν εκλογικές διαδικασίες, κοινωνική συνοχή και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Το ΝΑΤΟ δεν αντιμετωπίζει τον γνωσιακό πόλεμο ως αποκλειστικά στρατιωτικό ζήτημα. Αντίθετα, τον εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «ολιστικής ανθεκτικότητας», όπου εμπλέκονται κυβερνήσεις, θεσμοί, κοινωνία των πολιτών και επιστημονική κοινότητα.

Η έκθεση τονίζει ότι η άμυνα απέναντι σε τέτοιες απειλές προϋποθέτει καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της λειτουργίας της πληροφορίας και των τεχνολογιών που επηρεάζουν τη γνωσιακή διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΝΑΤΟ έχει ήδη δρομολογήσει εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή δεκάδων κρατών και εκατοντάδων ειδικών, για την ανάλυση των μηχανισμών του γνωσιακού πολέμου και την ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης και αντιμετώπισής του.

Στόχος δεν είναι μόνο η προστασία των στρατιωτικών δομών, αλλά και η ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας των κρατών-μελών.

Μια επιπλέον παράμετρος που αναδεικνύεται στην έκθεση και αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία είναι η δυσκολία απόδοσης ευθύνης. Σε αντίθεση με τις συμβατικές επιθέσεις, οι γνωσιακές επιχειρήσεις σπάνια φέρουν σαφή υπογραφή. Δρώντες μπορούν να επηρεάζουν δημόσιες συζητήσεις, να ενισχύουν ακραίες φωνές ή να υπονομεύουν θεσμούς χωρίς να εμφανίζονται ως εμπλεκόμενοι.

Αυτό δημιουργεί ένα γκρίζο πεδίο, όπου η αντίδραση των κρατών καθίσταται πολιτικά και νομικά σύνθετη. Η απουσία ξεκάθαρων «κόκκινων γραμμών» ενισχύει τον κίνδυνο παθητικής ανοχής σε παρεμβάσεις που, αθροιστικά, διαβρώνουν τη δημοκρατική σταθερότητα.

Η πολιτική διάσταση του ζητήματος είναι κρίσιμη. Όπως προκύπτει από την έκθεση, η υπεράσπιση της δημοκρατίας στον 21ο αιώνα δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των συνόρων ή των υποδομών, αλλά και την προστασία της ίδιας της ικανότητας των κοινωνιών να σκέφτονται, να κρίνουν και να αποφασίζουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γνωσιακός πόλεμος αναδεικνύεται σε μια από τις πιο σύνθετες και λιγότερο ορατές προκλήσεις για τα σύγχρονα κράτη και τις δημοκρατικές τους λειτουργίες.

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