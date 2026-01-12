Λεπέν: Το αποτέλεσμα της έφεσης για υπεξαίρεση κονδυλίων κρίνει το δικαίωμα συμμετοχής της στις εκλογές του 2027

Η Γαλλίδα ηγέτιδα της άκρας δεξιάς, Μαρίν Λεπέν, ξεκινά αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι μια κρίσιμη έφεση που θα καθορίσει αν θα μπορέσει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, αφού της απαγορεύτηκε η άσκηση δημόσιου αξιώματος λόγω καταδίκης για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Λεπέν, μακροχρόνια ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN), θεωρούνταν πιθανό φαβορί για την αναμέτρηση του 2027 μέχρι που πέρυσι κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση συμμετοχής σε δημόσια αξιώματα, με άμεση ισχύ.

Η Λεπέν άσκησε έφεση, όπως και το RN και άλλα 10 άτομα που καταδικάστηκαν για εκτροπή κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά αύριο Τρίτη (12/1) και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Φεβρουαρίου.

Η απόφαση αναμένεται πριν το καλοκαίρι

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η απόφαση αναμένεται πριν από το καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελπίδες της να είναι υποψήφια το 2027 παραμένουν ζωντανές, εφόσον η πενταετής απαγόρευση ανακληθεί ή περιοριστεί δραστικά.

Αν δεν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα, η Λεπέν έχει δηλώσει ότι στη θέση της θα κατέβει ο 30χρονος πρόεδρος του RN, Ζορντάν Μπαρντελά.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερα στελέχη της ομάδας του εξέφρασαν τη στήριξή τους στη Λεπέν μετά την καταδίκη της, και οποιαδήποτε κίνηση που θα της στερούσε το δικαίωμα να είναι υποψήφια πιθανότατα θα αξιοποιούνταν από αυτούς στην εκστρατεία τους για να παρουσιάσουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τους αξιωματούχους ως φορείς που επιχειρούν άδικα να εμποδίσουν την άνοδο ακροδεξιών πολιτικών στην εξουσία.

Από τη μεριά της, η κυβερνητική εκπρόσωπος της Γαλλίας, Μοντ Μπρεζεόν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει σε εγρήγορση απέναντι σε πιθανή παρέμβαση των ΗΠΑ, αφού ο Πεϊμάν Γκαλέ-Μαρζμπάν, πρόεδρος του Δικαστηρίου του Παρισιού, είπε ότι οποιαδήποτε κίνηση εναντίον Γάλλου δικαστή θα «συνιστούσε απαράδεκτη και ανεκδιήγητη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας».

Επισημαίνεται ότι κατά το περασμένο έτος, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε 11 δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εμπλέκονταν σε υποθέσεις κατά του Ισραήλ.

Λεπέν: Πολιτικά υποκινούμενη η απαγόρευση

Μετά την καταδίκη της, η Λεπέν είχε κατηγορήσει τη Δικαιοσύνη για πολιτικά υποκινούμενη στοχοποίηση, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική που χρησιμοποιείται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δικαστές εφάρμοσαν πρακτικές που νομίζαμε ότι ήταν αποκλειστικό προνόμιο αυταρχικών καθεστώτων», δήλωσε τότε η Λεπέν στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1.

Οι δικαστές εξήγησαν στην απόφασή τους ότι εκτέλεσαν άμεσα την απαγόρευση «για να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη δημοκρατική δημόσια τάξη».

Δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η πλειοψηφία των Γάλλων πολιτών στήριζε την απόφαση.

Ο δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατρίκ Μεζονέβ, δήλωσε ότι ελπίζει πως οι καταδίκες της Λεπέν και των συγκατηγορουμένων της θα επικυρωθούν, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το RN διατάχθηκε επίσης να πληρώσει πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ, με το ήμισυ του ποσού να τελεί υπό αναστολή.

Οι δικαστές ανέφεραν στην απόφαση του περασμένου Μαρτίου ότι, μεταξύ 2004 και 2016, η Λεπέν και άλλοι χρησιμοποίησαν κονδύλια που προορίζονταν για εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρώσουν προσωπικό που στην πραγματικότητα εργαζόταν για το κόμμα.

Η Λεπέν δήλωσε από την πλευρά της ότι ο τρόπος με τον οποίο η ίδια και οι συγκατηγορούμενοί της χρησιμοποίησαν τα χρήματα ήταν νόμιμος.

Τα νομικά προβλήματα της Λεπέν φαίνεται να έχουν ωφελήσει τον Μπαρντελά. Δημοσκόπηση το περασμένο φθινόπωρο έδειξε ότι ο Μπαρντελά θα κέρδιζε την προεδρία, ανεξαρτήτως του ποιος θα ήταν ο αντίπαλός του στον δεύτερο γύρο.

«Οι Γάλλοι έχουν γυρίσει τη σελίδα της Μαρίν Λεπέν», δήλωσε στο Reuters ο Στιούαρτ Σο, αναλυτής του ομίλου Verian Group.