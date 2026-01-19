Συρία: Κατάπαυση πυρός και αποχώρηση των Κούρδων από στρατηγικές περιοχές

Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, ο Μαζλούμ Άμπντι, δήλωσε ότι αποδέχθηκε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με τη Δαμασκό.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αφού στρατεύματα της de facto κυβέρνησης προωθήθηκαν και κατέλαβαν διάφορους τομείς υπό κουρδικό έλεγχο στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο αποδεχθήκαμε να αποσυρθούμε από τις περιοχές Ντέιρ Εζούρ και Ράκα προς τη Χασάκα», ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), οι οποίες υποστηρίχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν από τις ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το κουρδικό τηλεοπτικό δίκτυο Ροναχί.

Πρόσθεσε ότι θα δώσει εξηγήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αφού επιστρέψει από τη Δαμασκό, όπου αναμένεται να συναντηθεί αργότερα ήμερα με τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σαράα.

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Η νέα ηγεσία της Συρίας, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, επιδίωκε να επιβάλει τον έλεγχό της σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και είχε επιτευχθεί συμφωνία τον Μάρτιο για την ενσωμάτωση των SDF στους κρατικούς θεσμούς, η εφαρμογή της είχε «παγώσει» λόγω αλληλοκατηγοριών.

Μετά τη στρατιωτική προέλαση, η κυβέρνηση έχει πλέον τον έλεγχο των επαρχιών Ράκα και Ντέιρ ελ Ζορ, περιοχών στρατηγικής σημασίας με πετρελαϊκά και ενεργειακά κοιτάσματα, φράγματα στον Ευφράτη και συνοριακά περάσματα.

Αμερικανική έγκριση

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ Σαράα, ενώ ο Μαζλούμ Άμπντι συμμετείχε τηλεφωνικά. Ο Μπάρακ χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημείο καμπής» που ανοίγει τον δρόμο για διάλογο και συνεργασία προς μια ενιαία Συρία.





