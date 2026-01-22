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Ισπανία: Τρίτο σιδηροδρομικό ατύχημα σε λίγες ημέρες προκαλεί ανησυχία
Ειδήσεις
14:12 - 22 Ιαν 2026

Ισπανία: Τρίτο σιδηροδρομικό ατύχημα σε λίγες ημέρες προκαλεί ανησυχία

Reporter.gr Newsroom
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Ένα προαστιακό τρένο συγκρούστηκε με κατασκευαστικό γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, κοντά στην περιοχή της Καρθαγένης στη Μούρθια, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού επιβατών, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη (22/1) οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Μούρθια, το τρένο δεν εκτροχιάστηκε ούτε ανετράπη, γεγονός που περιόρισε τη σοβαρότητα του περιστατικού. Παρά ταύτα, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι μηχανισμοί έκτακτης ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφάλεια των επιβατών, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ισπανικός διαχειριστής σιδηροδρομικών υποδομών Adif ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X ότι η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή διεκόπη, εξαιτίας «εισβολής γερανού στο περίγραμμα ασφαλείας της σιδηροδρομικής υποδομής», διευκρινίζοντας ότι το μηχάνημα δεν ανήκε στη σιδηροδρομική λειτουργία. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος δεν δόθηκαν άμεσα.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική αλληλουχία σιδηροδρομικών ατυχημάτων στη χώρα. Την περασμένη Κυριακή, σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 ανθρώπους, ενώ δύο ακόμη ατυχήματα σημειώθηκαν την Τρίτη στην Καταλονία.

Οι ισπανικές αρχές βρίσκονται πλέον υπό αυξανόμενη πίεση, καθώς τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και τις συνθήκες λειτουργίας του.

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 14:13
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