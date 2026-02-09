Στο στόχαστρο της ΕΕ η Meta για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στο WhatsApp

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπέλυσε σήμερα (9/2) ένα νέο «προειδοποιητικό χτύπημα» προς τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, αποστέλλοντας δήλωση αιτιάσεων στη Meta, με την κατηγορία ότι εμποδίζει τη χρήση ανταγωνιστικών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η κατηγορία, την οποία η Meta απέρριψε, αποτελεί την πιο πρόσφατη ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, αυτή τη φορά για φερόμενες πρακτικές ενάντια στον ανταγωνισμό και όχι για ζητήματα περιεχομένου.

Σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television, λίγο μετά την ανακοίνωση, η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, δήλωσε ότι η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά την αντιμετώπιση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και όχι την πολιτική.

«Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης σε μια συγκεκριμένη αγορά, που δεν αφήνει καμία εναλλακτική επιλογή στους τελικούς χρήστες, δεν είναι καλό νέο για κανέναν… δεν είναι καλό νέο για την Ευρώπη, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε. «Αυτό είναι το μήνυμα που θέλαμε να στείλουμε στη Meta».

Ερωτηθείσα για το πώς ενδέχεται να αντιδράσουν οι ΗΠΑ στη νέα αυτή κίνηση των Βρυξελλών κατά αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας, η Ριμπέρα απάντησε ότι πρόκειται για εφαρμογή της νομοθεσίας. «Δεν συνδέεται με την πολιτική, αλλά με τη σωστή λειτουργία των αγορών και την προστασία των καταναλωτών», τόνισε, προσθέτοντας ότι η καταγωγή ή η έδρα μιας εταιρείας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η κυβέρνηση Τραμπ και ανώτερα στελέχη του Κογκρέσου έχουν από τη μεριά τους επανειλημμένα επικρίνει τη ρύθμιση της Big Tech από την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιούνται αμερικανικές εταιρείες και ότι οι Βρυξέλλες επιχειρούν να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου - χαρακτηρισμό που η Κομισιόν απορρίπτει.

Η Ριμπέρα, η οποία αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, επιβεβαίωσε επίσης ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις κινήσεις της Paramount και την πρόταση της Netflix για τη Warner Brothers, μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της χρονιάς.

«Θα δώσουμε προσοχή σε οποιαδήποτε κίνηση -συγχώνευση ή εξαγορά- που μπορεί να προκύψει», δήλωσε. «Προς το παρόν, τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο».

Η Ισπανίδα επίτροπος, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το νούμερο δύο της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μπορούν νέες εταιρείες να αφήσουν το αποτύπωμά τους σε αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

«Πιστεύω ότι είναι θετικό να υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να αμφισβητήσουν τους παραδοσιακούς κυρίαρχους της αγοράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό οι εταιρείες που «κοιτούν προς το μέλλον» να μην εμποδίζονται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών τους «από εκείνους που πέτυχαν στο παρελθόν».

Οι δηλώσεις της έγιναν ενόψει μιας κρίσιμης σειράς συναντήσεων αυτή την εβδομάδα για την ατζέντα ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, οι οποίες θα κορυφωθούν με την άτυπη σύνοδο των ηγετών της Ένωσης στο Βέλγιο, την Πέμπτη.