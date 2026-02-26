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Πρόωρες εκλογές στη Δανία: Η Φρεντέρικσεν κεφαλαιοποιεί το πολιτικό «momentum» από τη σύγκρουση με τον Τραμπ
Ειδήσεις
14:24 - 26 Φεβ 2026

Πρόωρες εκλογές στη Δανία: Η Φρεντέρικσεν κεφαλαιοποιεί το πολιτικό «momentum» από τη σύγκρουση με τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 24 Μαρτίου, αρκετούς μήνες πριν από τη συνταγματική προθεσμία του Οκτωβρίου.

Την Πέμπτη (26/2), η Φρεντέρικσεν πήρε τον λόγο στο δανικό Κοινοβούλιο για μια «δήλωση ειδικού χαρακτήρα» — την άτυπη διαδικαστική ένδειξη ότι ο πρωθυπουργός προκηρύσσει γενικές εκλογές. «Θα είναι μια σημαντική εκλογική αναμέτρηση», δήλωσε, τονίζοντας ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια οι Δανοί και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να στηριχθούν περισσότερο στις δικές τους δυνάμεις, να επανακαθορίσουν τις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ενισχύσουν την άμυνά τους για να διασφαλίσουν την ειρήνη στην ήπειρο, να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή ενότητα και να προστατεύσουν το μέλλον του βασιλείου.

Όπως μας υπενθυμίζει το Euractiv, η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο εν μέσω μιας από τις σοβαρότερες κρίσεις εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών, μετά τις απειλές των ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ημιαυτόνομης επικράτειας του δανικού βασιλείου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τις διεκδικήσεις του για το νησί, προκαλώντας διπλωματική κινητοποίηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στην Αρκτική, με χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να αναπτύσσουν δυνάμεις στην περιοχή.

Η Φρεντέρικσεν κατέγραψε μικρή άνοδο στα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις μετά την αντιπαράθεσή της με τον Τραμπ. Σύμφωνα με την πολιτική αναλύτρια Ελισάμπετ Σβάνε της εφημερίδας Politiken, η κρίση ενίσχυσε την εικόνα της ως σταθερής διαχειρίστριας κρίσεων – όπως είχε συμβεί και κατά την πανδημία COVID-19 το 2020.

Στην εξουσία από το 2019, η Φρεντέρικσεν ηγείται από το 2022 ενός σπάνιου κεντρώου κυβερνητικού συνασπισμού, που περιλαμβάνει τους Σοσιαλδημοκράτες (κεντροαριστερά), τους Μετριοπαθείς και τους Φιλελεύθερους (κεντροδεξιά). Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συμμαχία ενδέχεται να χάσει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία στις επερχόμενες εκλογές.

Η Φρεντέρικσεν, σήμερα η τρίτη μακροβιότερη εν ενεργεία ηγέτιδα στην ΕΕ, έχει διαφοροποιηθεί από τους περισσότερους Ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες στο μεταναστευτικό, ευθυγραμμιζόμενη με τη σκληρή γραμμή της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 14:25
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