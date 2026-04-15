ΥΠΟΙΚ 11 χωρών: Η Μέση Ανατολή «απειλεί» ανάπτυξη και αγορές - Έκκληση για συντονισμένη παγκόσμια αντίδραση

Οι υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ακόμη και σε περίπτωση οριστικής αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση, στο περιθώριο των Εαρινών Συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, οι υπουργοί Οικονομικών από τη Βρετανία, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Νέα Ζηλανδία τονίζουν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα έχουν διάρκεια.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι προτίθενται να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες με συντονισμένο, υπεύθυνο και ευέλικτο τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ανάκαμψη των οικονομιών τους.

Παράλληλα, καλούν όλες τις χώρες να αποφύγουν προστατευτικές πολιτικές που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, όπως περιορισμούς στις εξαγωγές, αποθεματοποίηση και άλλες παρεμβάσεις που διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, ιδιαίτερα στον τομέα των υδρογονανθράκων και βασικών αγαθών.

Τέλος, απευθύνουν έκκληση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα να προσφέρουν συντονισμένη έκτακτη στήριξη σε χώρες που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές πιέσεις λόγω της κρίσης.