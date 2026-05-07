Φον Ντερ Λάιεν για συμφωνία «Digital Omnibus»: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε πολιτική συμφωνία για το νέο πλαίσιο «Digital Omnibus» στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την απλοποίηση των κανόνων και τη μείωση της γραφειοκρατίας γύρω από την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων AI στην Ευρώπη. Τη συμφωνία χαιρέτισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για ένα πιο «ασφαλές και απλό πλαίσιο διακυβέρνησης AI».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η νέα ρύθμιση «δημιουργεί ένα απλό και φιλικό στην καινοτομία περιβάλλον για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος AI», ενώ παράλληλα «ενισχύει τις προστασίες για τους πολίτες».

Το «Digital Omnibus» αποτελεί πακέτο τροποποιήσεων της ευρωπαϊκής ψηφιακής νομοθεσίας, με βασικό στόχο την προσαρμογή και απλοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανάγκη για αλλαγές προέκυψε καθώς πολλές επιχειρήσεις και κράτη-μέλη αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εφαρμογή του «AI Act», κυρίως λόγω καθυστερήσεων σε τεχνικά πρότυπα, διαδικασίες πιστοποίησης και απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Η συμφωνία επήλθε μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών-μελών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τις Βρυξέλλες να επιδιώκουν ένα πιο ευέλικτο κανονιστικό περιβάλλον, ικανό να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και της Ασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΕ, οι επιχειρήσεις αναμένεται να εξοικονομήσουν έως και 433 εκατ. ευρώ μέσω της μείωσης διοικητικών βαρών και διαδικασιών που σχετίζονται με τη ρύθμιση της AI.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ειδική μεταχείριση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups, με λιγότερες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις σε ορισμένες κατηγορίες συστημάτων «υψηλού κινδύνου». Παράλληλα, εισάγονται δοκιμαστικές ρυθμιστικές ζώνες («AI sandboxes»), όπου εταιρείες θα μπορούν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης υπό εποπτευόμενες συνθήκες.