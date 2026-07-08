Politico: Η υποψηφιότητα Λεπέν βάζει τέλος στα σενάρια διαδοχής από τον Μπαρντελά - Ανησυχία στις Βρυξέλλες

Η Μαρίν Λεπέν θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία της Γαλλίας, βάζοντας τέλος στη συγκρατημένη αισιοδοξία που επικρατούσε σε ορισμένους κύκλους των Βρυξελλών ότι ενδεχομένως θα παραχωρούσε τη θέση της σε έναν νεότερο και, πιθανώς, πιο διαλλακτικό διάδοχο.

Σύμφωνα με το Politico, παρότι βουλευτές, αξιωματούχοι και πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μια νίκη είτε της Λεπέν είτε του Ζορντάν Μπαρντελά θα είχε βαθιές συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετοί εξ αυτών -τόσο δημόσια όσο και κατ’ ιδίαν- περιέγραφαν τον 30χρονο πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού (Rassemblement National) ως πιο πραγματιστή και λιγότερο ιδεολογικά φορτισμένο από τη Λεπέν, γεγονός που δημιουργούσε την ελπίδα ότι θα ήταν ευκολότερος συνομιλητής για τις Βρυξέλλες.

Η Λεπέν ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ότι θα είναι υποψήφια για τέταρτη φορά στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα καταδικάστηκε σε έναν χρόνο κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Βρίσκομαι εδώ απόψε για να σας πω ότι είμαι υποψήφια στις εκλογές του 2027», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, βάζοντας τέλος στις εικασίες ότι θα αποχωρούσε από την προεδρική κούρσα, επιτρέποντας στον άλλοτε προστατευόμενό της να ηγηθεί της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος.

Η ανακοίνωσή της προκάλεσε αίσθηση στις Βρυξέλλες, όπου αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές έχουν περάσει τους τελευταίους μήνες αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις μιας προεδρίας είτε της Λεπέν είτε του Μπαρντελά για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθώς η ΕΕ προετοιμάζεται για δύσκολες διαπραγματεύσεις σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της και επιδιώκει την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, πολλοί εκφράζουν το φόβο ότι μια προεδρία της Λεπέν θα δυσχέραινε σημαντικά την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των 27 ηγετών της Ένωσης.

«Αυτό που μας ανησυχεί είναι η απειλή της άκρας δεξιάς, η επίθεση στα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και στις πολιτικές που τους ωφελούν. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τα ονόματα ή τα επώνυμα των αντιπάλων μας», δήλωσε η επικεφαλής της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτξε Γκαρθία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη.

Ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Ντιρκ Χότινκ, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός, σχολιάζοντας ότι «όποιος κι αν είναι τελικά ο υποψήφιος, απέχει ακόμη πολύ από το να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο οικονομικό πρόγραμμα».

Πριν από την ανακοίνωση της Λεπέν, αρκετοί ευρωβουλευτές και αξιωματούχοι είχαν εκφράσει την προτίμησή τους προς τον Μπαρντελά, επικαλούμενοι την εμπειρία του στο Ευρωκοινοβούλιο και τον πιο πραγματιστικό, λιγότερο ιδεολογικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα ευρωπαϊκά ζητήματα σε σύγκριση με τη Λεπέν, της οποίας το πολιτικό μέλλον έχει περιπλακεί εξαιτίας των δικαστικών περιπετειών που συνδέονται με την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι πολιτικές διαφορές μεταξύ Μπαρντελά - Λεπέν

Στις Βρυξέλλες, η συγκρατημένη προτίμηση προς τον Μπαρντελά έναντι της Λεπέν βασιζόταν κυρίως στην εκτίμηση ότι θα ακολουθούσε πιο πραγματιστική στάση στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπόλοιπους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Ανάμεσα στους δύο, ο Μπαρντελά θεωρείται προτιμότερος. Ωστόσο, ακόμη και μια δική του προεδρία θα συνιστούσε μια μεγάλη ρήξη στις παραδοσιακές σχέσεις της Γαλλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Μουτζτάμπα Ραχμάν, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη του αναλυτικού οργανισμού Eurasia Group.

Όπως επισημαίνει το Politico, σε αντίθεση με τη Λεπέν, ο Μπαρντελά δεν έχει δεσμευθεί ποτέ να καταργήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αποσύρει τη Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Frexit») ή να εγκαταλείψει τη ζώνη του ευρώ. Η ανάδειξή του ως πολιτικού διαδόχου της Λεπέν συνέπεσε με τη σταδιακή μετριοπάθεια που επέδειξε το κόμμα σχεδόν σε όλες τις θέσεις του απέναντι στην ΕΕ, μετά την ήττα της Λεπέν από τον Εμανουέλ Μακρόν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017.

Να σημειωθεί ότι ο Μπαρντελά έχει επίσης διαφοροποιηθεί διακριτικά από τη Λεπέν και σε οικονομικά ζητήματα. Έχει επιχειρήσει να αμβλύνει ορισμένες από τις προτάσεις του οικονομικού της προγράμματος που προκαλούν ανησυχία στις Βρυξέλλες, όπως η δέσμευσή της για μείωση του νόμιμου ορίου συνταξιοδότησης στα 62 έτη. Η στάση αυτή συμβαδίζει με μια πιο συνεργατική προσέγγιση απέναντι στις επιχειρήσεις και στους οικονομικούς φορείς, οδηγώντας αρκετούς παρατηρητές στο συμπέρασμα ότι ο Μπαρντελά θα ακολουθούσε μια περισσότερο παραδοσιακή δεξιά οικονομική πολιτική σε σχέση με τη Λεπέν.

«Συνομιλεί με διευθύνοντες συμβούλους επιχειρήσεων και είναι λιγότερο ιδεολογικός», σχολίασε ο Ραχμάν.

Επιπλέον, σε αντίθεση με τη Λεπέν, ο Μπαρντελά έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλους συντηρητικούς ηγέτες στην Ευρώπη, όπως η Τζόρτζια Μελόνι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Σε συνέντευξή του το Μάιο στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), δήλωσε ότι διαπιστώνει «κοινό έδαφος» με τον Μερτς σε ζητήματα όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η μεταναστευτική πολιτική, η ανταγωνιστικότητα και η χαλάρωση ορισμένων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Οι αξιωματούχοι επισημαίνουν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πολιτικών όσον αφορά τη Ρωσία.

Η θητεία της Λεπέν στην ηγεσία του Εθνικού Συναγερμού συνοδεύτηκε επί χρόνια από κατηγορίες ότι διατηρούσε ιδιαίτερα στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τη χορήγηση δανείου στο κόμμα της από ρωσική τράπεζα με κρατική στήριξη για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του 2017.

Παρότι η Λεπέν έχει αποστασιοποιηθεί από τη Ρωσία μετά τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Μπαρντελά δε φέρει το ίδιο γεωπολιτικό βάρος. Ωστόσο, η νεαρή ηλικία και η περιορισμένη πολιτική εμπειρία του ενδέχεται να θεωρήθηκαν, στο εσωτερικό του κόμματος, μειονέκτημα ενόψει των εκλογών του 2027.

Παρά τα παραπάνω, δεν αντιμετωπίζουν όλοι στις Βρυξέλλες αρνητικά την απόφαση της Λεπέν να είναι εκ νέου υποψήφια.

Ειδικότερα, ο Πάτρικ Γιάκι, συμπρόεδρος της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων τα κυβερνώντα κόμματα της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Βελγίου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας τόσο με τη Λεπέν όσο και με τον Μπαρντελά.

«Επιδιώκουμε πραγματικές αλλαγές στην Ευρώπη και, αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο πολιτικούς, θα είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.