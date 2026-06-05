Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Η Κάμαλα Χάρις και ο Γκάβιν Νιούσομ δύο από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος, φαίνεται να οδεύουν προς μια πιθανή σύγκρουση για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2028. Αν και δηλώνουν φίλοι και σύμμαχοι εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, η πολιτική τους σχέση χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό, αμοιβαία επιφυλακτικότητα και διακριτικές συγκρούσεις.

Οι δύο πολιτικοί αναδείχθηκαν ταυτόχρονα στο Σαν Φρανσίσκο το 2003, όταν ο Νιούσομ εξελέγη δήμαρχος και η Χάρις εισαγγελέας της πόλης. Από τότε ακολούθησαν παράλληλες πολιτικές πορείες, μοιραζόμενοι συμβούλους, δωρητές και πολιτικά δίκτυα. Παρά τις δημόσιες εκδηλώσεις αλληλοϋποστήριξης, πολλοί συνεργάτες τους περιγράφουν τη σχέση τους ως μια μακροχρόνια αντιπαλότητα μεταξύ δύο φιλόδοξων πολιτικών που διεκδικούν τον ίδιο πολιτικό χώρο.

Ο Νιούσομ ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του ως κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα επιδιώξει την προεδρία το 2028. Η Χάρις, μετά την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024, δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα είναι ξανά υποψήφια, αν και εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή στο κόμμα και ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των Αφροαμερικανών ψηφοφόρων.

Τους τελευταίους μήνες, και οι δύο προχώρησαν σε περιοδείες για την προώθηση των βιβλίων τους, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια ενίσχυσης της εθνικής τους παρουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, τα επιτελεία τους παρακολουθούν στενά τις επιδόσεις του άλλου, ακόμη και στις πωλήσεις βιβλίων και στις δημόσιες εμφανίσεις.

Η σχέση τους έχει περάσει από αρκετές στιγμές έντασης. Η Χάρις αποκάλυψε στο βιβλίο της ότι, όταν ζήτησε την υποστήριξη του Νιούσομ μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα του 2024, εκείνος δεν την κάλεσε ποτέ πίσω. Ο Νιούσομ αμφισβήτησε αργότερα την περιγραφή αυτή, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη εκφράσει δημόσια τη στήριξή του.

Οι ανταγωνισμοί τους δεν είναι καινούργιοι. Από τα πρώτα χρόνια της πολιτικής τους σταδιοδρομίας υπήρξαν διαφωνίες για ζητήματα διοίκησης και προβολής, ενώ συνεργάτες τους θυμούνται συχνές παρασκηνιακές αντιπαραθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, απέφυγαν να βρεθούν ποτέ αντίπαλοι στην κάλπη, καθώς κατά καιρούς ο ένας υποστήριζε τις υποψηφιότητες του άλλου.

Καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα αναζητά τη νέα του ηγεσία, πολλοί δωρητές και στελέχη αποφεύγουν να πάρουν δημόσια θέση υπέρ κάποιου από τους δύο. Ωστόσο, εάν τελικά αποφασίσουν αμφότεροι να διεκδικήσουν το χρίσμα το 2028, η αναμέτρηση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο έντονες και καθοριστικές εσωκομματικές μάχες των τελευταίων δεκαετιών.