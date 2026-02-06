ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: Προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του έτους με τα βλέμματα στραμμένα σε ΗΠΑ και Ιράν
Εμπορεύματα
14:01 - 06 Φεβ 2026

Πετρέλαιο: Προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του έτους με τα βλέμματα στραμμένα σε ΗΠΑ και Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του αργού πετρελαίου οδεύουν προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση από την αρχή του έτους, καθώς αποκλιμακώνεται ο κίνδυνος άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) το Brent διαπραγματεύεται στα 67,68 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,19%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) βρίσκεται στα 63,95 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 0,30%.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν άνοδο επί επτά συνεχόμενες εβδομάδες, κυρίως λόγω της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος υπήρξε ο σημαντικότερος ανοδικός παράγοντας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει με στρατιωτικό πλήγμα το Ιράν εάν δεν συμφωνούσε να εγκαταλείψει τα πυρηνικά του σχέδια. Οι δύο πλευρές πραγματοποιούν σήμερα συνομιλίες στο Ομάν, ωστόσο, όπως σημειώνει το Reuters σε σχετικό του δημοσίευμα, δεν έχει υπάρξει συμφωνία ως προς την ατζέντα των διαπραγματεύσεων.

«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά, γεγονός που διατηρεί την ένταση σε υψηλά επίπεδα. Αυτό αναμένεται να κρατήσει ενεργό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές», δήλωσε ο αναλυτής της ANZ, Daniel Hynes, μιλώντας στο Reuters. Κάθε ένταση στη Μέση Ανατολή που εμπλέκει το Ιράν θεωρείται ιδιαίτερα ανοδική για τις τιμές του πετρελαίου, λόγω του ελέγχου που ασκεί η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ και του ενδεχομένου αποκλεισμού του κρίσιμου αυτού θαλάσσιου περάσματος σε περίπτωση σύγκρουσης. Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει ποτέ κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έπληττε και τις ίδιες του τις εξαγωγές και, σε κάθε περίπτωση, δύσκολα θα μπορούσε να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένης της ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές της ING επισημαίνουν και την κατάσταση στο Ιράκ ως έναν ακόμη παράγοντα που στηρίζει τις τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, Ιρακινοί πολιτικοί φαίνεται να στηρίζουν την υποψηφιότητα του Νούρι αλ-Μαλίκι για την πρωθυπουργία της χώρας, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι ο αλ-Μαλίκι διατηρεί υπερβολικά στενές σχέσεις με το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη προειδοποιήσει τη Βαγδάτη ότι θα υπάρξουν συνέπειες εάν ο αλ-Μαλίκι αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Νέα άνοδος για το φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο παρουσιάζει νέα άνοδο μετά το ράλι της Πέμπτης (6/2), με την τιμή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κινούνται στα 34,360 δολάρια η μεγαβατώρα, ενισχυμένα κατά 1,85%.

Παράλληλα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,36% στα 4,907,26 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει σημαντικές απώλειες 3,31% στα 74.177 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, σχετική σταθερότητα παρουσιάζεται στο χαλκό που κινείται ελαφρώς πτωτικά κατά 0,15% στα 5.8123 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,1% έναντι του ευρώ στα 1.1792 δολάρια ανά ευρώ. Αποδυναμώνεται επίσης και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,38% στα 1,3588 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται κατά 0,28% έναντι του ευρώ στη 0.8678 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 14:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα $65.000 το Bitcoin – «Ανάσα» μετά τα χαμηλά, αλλά η πίεση παραμένει
Νομίσματα

Στα $65.000 το Bitcoin – «Ανάσα» μετά τα χαμηλά, αλλά η πίεση παραμένει

Η Metlen επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
Ανακοινώσεις

Η Metlen επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ
Εμπορεύματα

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου
Εμπορεύματα

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ