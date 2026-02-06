Πετρέλαιο: Προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του έτους με τα βλέμματα στραμμένα σε ΗΠΑ και Ιράν

Οι τιμές του αργού πετρελαίου οδεύουν προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση από την αρχή του έτους, καθώς αποκλιμακώνεται ο κίνδυνος άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) το Brent διαπραγματεύεται στα 67,68 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,19%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) βρίσκεται στα 63,95 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 0,30%.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν άνοδο επί επτά συνεχόμενες εβδομάδες, κυρίως λόγω της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος υπήρξε ο σημαντικότερος ανοδικός παράγοντας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει με στρατιωτικό πλήγμα το Ιράν εάν δεν συμφωνούσε να εγκαταλείψει τα πυρηνικά του σχέδια. Οι δύο πλευρές πραγματοποιούν σήμερα συνομιλίες στο Ομάν, ωστόσο, όπως σημειώνει το Reuters σε σχετικό του δημοσίευμα, δεν έχει υπάρξει συμφωνία ως προς την ατζέντα των διαπραγματεύσεων.

«Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά, γεγονός που διατηρεί την ένταση σε υψηλά επίπεδα. Αυτό αναμένεται να κρατήσει ενεργό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές», δήλωσε ο αναλυτής της ANZ, Daniel Hynes, μιλώντας στο Reuters. Κάθε ένταση στη Μέση Ανατολή που εμπλέκει το Ιράν θεωρείται ιδιαίτερα ανοδική για τις τιμές του πετρελαίου, λόγω του ελέγχου που ασκεί η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ και του ενδεχομένου αποκλεισμού του κρίσιμου αυτού θαλάσσιου περάσματος σε περίπτωση σύγκρουσης. Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει ποτέ κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έπληττε και τις ίδιες του τις εξαγωγές και, σε κάθε περίπτωση, δύσκολα θα μπορούσε να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένης της ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές της ING επισημαίνουν και την κατάσταση στο Ιράκ ως έναν ακόμη παράγοντα που στηρίζει τις τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, Ιρακινοί πολιτικοί φαίνεται να στηρίζουν την υποψηφιότητα του Νούρι αλ-Μαλίκι για την πρωθυπουργία της χώρας, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι ο αλ-Μαλίκι διατηρεί υπερβολικά στενές σχέσεις με το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη προειδοποιήσει τη Βαγδάτη ότι θα υπάρξουν συνέπειες εάν ο αλ-Μαλίκι αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Νέα άνοδος για το φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο παρουσιάζει νέα άνοδο μετά το ράλι της Πέμπτης (6/2), με την τιμή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κινούνται στα 34,360 δολάρια η μεγαβατώρα, ενισχυμένα κατά 1,85%.

Παράλληλα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,36% στα 4,907,26 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει σημαντικές απώλειες 3,31% στα 74.177 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, σχετική σταθερότητα παρουσιάζεται στο χαλκό που κινείται ελαφρώς πτωτικά κατά 0,15% στα 5.8123 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,1% έναντι του ευρώ στα 1.1792 δολάρια ανά ευρώ. Αποδυναμώνεται επίσης και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,38% στα 1,3588 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται κατά 0,28% έναντι του ευρώ στη 0.8678 λίρα ανά ευρώ.