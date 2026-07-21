Ενισχύονται οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ελαφρώς την Τρίτη (21/7), καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις πληροφορίες για προσπάθειες διαμεσολάβησης με τις νέες επιθέσεις που αντάλλαξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αλλά και τις απειλές των Χούθι της Υεμένης για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Σε αυτό το γεωπολιτικό φόντο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent σημειώνουν αυτή την ώρα άνοδο 0,37% στα 89,55 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το συμβόλαιο πρώτης λήξης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), το οποίο εκπνέει την Τρίτη, ενισχύεται επίσης κατά 0,42% στα 82,78 δολάρια το βαρέλι. Το πιο ενεργό συμβόλαιο για παράδοση τον Σεπτέμβριο σημείωσε άνοδο 50 σεντς ή 0,6%, στα 82,98 δολάρια το βαρέλι.

«Υπάρχει κάποια ελπίδα για αποκλιμάκωση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαμεσολαβητές προτείνουν μια 10ήμερη εκεχειρία, η οποία θα μπορούσε να επαναφέρει σε τροχιά το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU)», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμά τους, αναφερόμενοι στην προσωρινή συμφωνία που είχε αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης τον Ιούνιο.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει για αντίποινα μετά τον θάνατο αρκετών Αμερικανών στρατιωτών, πρόσθεσε η ING.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη έλαβε πρόταση από διαμεσολαβητές για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, στο πλαίσιο των προσπαθειών διάσωσης της συμφωνίας που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου και είχε ως στόχο να ανοίξει το δρόμο για μια μόνιμη συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η διπλωματική προσπάθεια ακολούθησε ακόμη μία νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών πόλεων και επιθέσεων από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Αργότερα τη Δευτέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν.

«Ο αισιόδοξος παρατηρητής μπορεί να θεωρήσει τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις ως μια ύστατη προσπάθεια ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης πριν επιτευχθεί ένας συμβιβασμός και ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ», ανέφερε σημείωμα της SEB Research.

«Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι να υπάρξει μια πιο παρατεταμένη αντιπαράθεση, με συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στις ενεργειακές ροές, υψηλότερες τιμές πετρελαίου και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις».

Ένα δεξαμενόπλοιο στο Στενό του Ορμούζ ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα, γεγονός που ανάγκασε το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το πλοίο και να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο, σύμφωνα με την υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Παράλληλα, οι διελεύσεις πλοίων μέσω του στενού μειώθηκαν περαιτέρω μετά τις νέες αμερικανικές και ιρανικές επιθέσεις.

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, δήλωσαν τη Δευτέρα ότι θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας ενδεχομένως ένα νέο μέτωπο εναντίον των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και αυξάνοντας την απειλή για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και το διεθνές εμπόριο πέρα από την περιοχή του Κόλπου.

«Οι απειλές για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι είναι σημαντικές, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο διαταραχών για έναν ακόμη μεγάλο εξαγωγέα πετρελαίου», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ της KCM Trade.

Την ίδια ώρα, τα αποθέματα αμερικανικού αργού πετρελαίου και βενζίνης αναμενόταν να έχουν μειωθεί την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα προϊόντων διύλισης (distillates), όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ, πιθανότατα αυξήθηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters τη Δευτέρα.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Ενίσχυση για τα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) ενισχυόμενα κατά 2,01% στα 59,92 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 1,33% στα 4,069.90 δολάρια η ουγγιά, ενώ κέρδη σημειώνει και το ασήμι το οποίο ενισχύεται σημαντικά κατά 4,07% στα 59,38 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, ο χαλκός ενισχύετια κατά 2,87% στα 6,5243 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο υποχωρεί 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1425 δολάρια προς ευρώ, ενώ παραμένει αμετάβλητο έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3432 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα χάνει 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8505 λίρα ανά ευρώ.