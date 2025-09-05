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Airbus σε αγώνα δρόμου: Πρέπει να παραδίδει 100 αεροσκάφη/μήνα για να επιτύχει τον στόχο του 2025
Επιχειρήσεις
19:00 - 05 Σεπ 2025

Airbus σε αγώνα δρόμου: Πρέπει να παραδίδει 100 αεροσκάφη/μήνα για να επιτύχει τον στόχο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Airbus SE βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας, καθώς για να εκπληρώσει τον φιλόδοξο ετήσιο στόχο της για το 2025, θα χρειαστεί να παραδίδει σχεδόν 100 αεροσκάφη κάθε μήνα για το υπόλοιπο της χρονιάς. Μέχρι σήμερα, οι μηνιαίες παραδόσεις της εταιρείας δεν έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, η Airbus παρέδωσε 61 αεροσκάφη τον Αύγουστο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό για το 2025 στα 434. Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος από τις 67 παραδόσεις του Ιουλίου και πολύ κάτω από το υψηλότερο επίπεδο του έτους, που ήταν οι 71 παραδόσεις τον Μάρτιο.

Παρά τις δυσκολίες, η Airbus συνεχίζει να επιδιώκει τον στόχο της για 820 αεροσκάφη το 2025. Ο διευθύνων σύμβουλος, Γκιγιόμ Φορί, είχε αναγνωρίσει τον Ιούνιο ότι η παγκόσμια αβεβαιότητα και οι ελλείψεις σε ανταλλακτικά καθιστούν την επίτευξη του στόχου «λίγο πιο δύσκολη». Παραδοσιακά, η εταιρεία παραδίδει περισσότερα αεροσκάφη προς το τέλος του έτους, αλλά τα μέχρι τώρα στοιχεία υποδεικνύουν ότι θα χρειαστεί σημαντικός αγώνας για να αποφευχθεί η πιθανή αναθεώρηση των στόχων, γεγονός που παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές.

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Airbus είναι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις κινητήρων, με αποτέλεσμα η εταιρεία να διατηρεί πλήρως συναρμολογημένα αεροσκάφη χωρίς κινητήρες, γνωστά στον κλάδο ως gliders. Στο τέλος Ιουνίου, ο αριθμός αυτών των αεροσκαφών είχε φτάσει τα 60, και η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει αυτό το απόθεμα στο μηδέν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αντίστοιχες καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε άλλα κρίσιμα εξαρτήματα, όπως τα συστήματα υγιεινής για τα μεγαλύτερα αεροσκάφη.

Οι παραδόσεις αεροσκαφών αποτελούν βασικό δείκτη για την αγορά, καθώς η τελική πληρωμή από τους πελάτες πραγματοποιείται με την παράδοση, ενισχύοντας έτσι τις χρηματοροές της εταιρείας. Ο βασικός ανταγωνιστής της Airbus, η Boeing, παρέδωσε 48 αεροσκάφη τον Ιούλιο, εκ των οποίων τα 37 ήταν 737 Max, το μοντέλο που ανταγωνίζεται άμεσα το A320 της Airbus.

Το 2024, η Airbus κατάφερε να πετύχει οριακά τον στόχο της με 766 παραδόσεις, αφού είχε προηγουμένως μειώσει τον αρχικό στόχο της στη μέση της χρονιάς. Το ιστορικό ρεκόρ παραδόσεων της εταιρείας παραμένει τα 863 αεροσκάφη που παρέδωσε το 2019, λίγο πριν η πανδημία πλήξει σημαντικά τον αεροπορικό κλάδο.

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