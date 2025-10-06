Γερμανία: Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος για τους αυτοαπασχολούμενους τον Σεπτέμβριο

Το επιχειρηματικό κλίμα για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία επιδεινώθηκε σημαντικά τον Σεπτέμβριο.

Πιο αναλυτικά, ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για Αυτοαπασχολούμενους» έπεσε στις μείον 19,8 μονάδες, από μείον 13,8 μονάδες τον Αύγουστο. «Πολλοί αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή αυξημένες δυσκολίες στις επιχειρήσεις τους», αναφέρει η ειδικός του ifo, Katrin Demmelhuber. «Ταυτόχρονα, αυξάνεται ο σκεπτικισμός σχετικά με το αν η οικονομία θα ανακάμψει σύντομα», συμπληρώνει.

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν επίσης περισσότερο τον Σεπτέμβριο να αξιολογήσουν την μελλοντική επιχειρηματική τους πορεία. Το 30,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε δυσκολία σε αυτό, έναντι 30,1% τον Αύγουστο. Η αβεβαιότητα παραμένει λοιπόν υψηλότερη σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22,3% τον Σεπτέμβριο. «Όλο και περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον», προσθέτει η Demmelhuber.

Εκτός από τη γενική αβεβαιότητα, ορισμένοι αυτοαπασχολούμενοι έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν αυξανόμενα εμπόδια στη χρηματοδότηση: Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πιστώσεις αυξήθηκε έντονα (από 34,9% σε 45,1%), ενώ το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο σύνολο της οικονομίας (από 31,4% σε 29,1%). Το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα που συμμετέχουν καθόλου σε διαπραγματεύσεις δανείων αυξήθηκε εκ νέου μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και ανέρχεται πλέον σε 10,8% (προηγουμένως 9,6%). Είναι ωστόσο σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας (25,5%).

* Το Ινστιτούτο ifo δημοσιεύει τον Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για αυτοαπασχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις (με λιγότερους από εννέα υπαλλήλους) από τον Αύγουστο του 2021. Όπως και στον σύνθετο δείκτη, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κλάδοι της οικονομίας. Ωστόσο, η κύρια εστίασή του είναι ο τομέας των υπηρεσιών.