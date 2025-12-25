Nvidia: Έκανε το μεγαλύτερο deal στην ιστορία της – Εξαγόρασε την Groq έναντι $20 δισ.

Η Nvidia συμφώνησε να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία της Groq, μιας εταιρείας που σχεδιάζει τσιπ επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης υψηλής απόδοσης, αντί 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, όπως δήλωσε ο Άλεξ Ντέιβις, Διευθύνων Σύμβουλος της Disruptive, η οποία ηγήθηκε του τελευταίου γύρου χρηματοδότησης της νεοσύστατης εταιρείας τον Σεπτέμβριο. Η συμφωνία αυτή αποτελεί, με διαφορά, την μεγαλύτερη εξαγορά που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η Nvidia.

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία, η οποία έχει επενδύσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια στη Groq από την ίδρυσή της το 2016, ανέφερε ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε γρήγορα. Η Groq είχε συγκεντρώσει 750 εκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση περίπου 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από τρεις μήνες. Στον γύρο χρηματοδότησης συμμετείχαν οι Blackrock, Neuberger Berman, Samsung, Cisco, Altimeter και 1789 Capital, όπου συνεργάτης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η Groq ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «έχει συνάψει μια μη αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης με την Nvidia για την τεχνολογία inference της Groq», χωρίς να αποκαλύπτει την τιμή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Groq, Τζόναθαν Ρος, μαζί με την Σάνι Μάντρα, πρόεδρο της εταιρείας, και άλλα ανώτερα στελέχη «θα ενταχθούν στην Nvidia για να βοηθήσουν στην προώθηση και την κλιμάκωση της αδειοδοτημένης τεχνολογίας».

Η Groq θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «ανεξάρτητη εταιρεία», με τον οικονομικό διευθυντή Σάιμον Έντουαρντς να αναλαμβάνει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Ντέιβις δήλωσε στο CNBC ότι η Nvidia αποκτά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Groq, αν και η νεοσύστατη επιχείρηση cloud της Groq δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Η Groq επισήμανε ότι «το GroqCloud θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς διακοπή».

Η μεγαλύτερη εξαγορά της Nvidia μέχρι σήμερα είχε γίνει το 2019, όταν είχε αποκτήσει την ισραηλινή εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Mellanox για σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα τέλη Οκτωβρίου, η Nvidia κατείχε 60,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, από 13,3 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2023.

Σε ένα email προς τους εργαζόμενους που έλαβε το CNBC, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επεκτείνει τις δυνατότητες της Nvidia.

«Σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε τους επεξεργαστές χαμηλής καθυστέρησης της Groq στην αρχιτεκτονική εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA, επεκτείνοντας την πλατφόρμα ώστε να εξυπηρετεί ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα συμπερασμάτων τεχνητής νοημοσύνης και φόρτων εργασίας σε πραγματικό χρόνο», έγραψε ο Χουάνγκ.