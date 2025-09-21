Λάμι (αντιπρόεδρος Βρετανικής κυβέρνησης): Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν οδηγεί “εν μια νυκτί” στην ύπαρξή του

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να οδηγήσει στην άμεση ίδρυσή του, τόνισε ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Λάμι.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια κίνηση πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ειρηνευτικών προσπαθειών και να υπηρετεί τον στόχο της διατήρησης της προοπτικής της λύσης δύο κρατών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Λάμι επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, θα ανακοινώσει την απόφαση σήμερα, ενώ επισήμανε ότι «η απόσταση μέχρι τη λύση των δύο κρατών παραμένει σημαντική».

Ο Βρετανός αξιωματούχος υπογράμμισε την ανάγκη για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η Χαμάς δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση και ότι η Παλαιστινιακή Αρχή οφείλει να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες για κατάπαυση του πυρός έχουν «καταρρεύσει» μετά το ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Χαμάς στο Κατάρ, χαρακτηρίζοντας «πολύ δύσκολο» να επιτευχθεί εκεχειρία τις επόμενες εβδομάδες.

Η βρετανική κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί μια προσεκτική στρατηγική, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ειρηνευτική διαδικασία χωρίς να προκαλέσει άμεσες εντάσεις, ενώ παραμένει σταθερή στην υποστήριξη της λύσης δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.