ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηστίδης: Το μοντέλο της κυβέρνησης δεν λειτουργεί, η ακρίβεια “πνίγει” τους πολίτες
Πολιτική
14:10 - 21 Σεπ 2025

Χρηστίδης: Το μοντέλο της κυβέρνησης δεν λειτουργεί, η ακρίβεια “πνίγει” τους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, στην τηλεοπτική εκπομπή “Mega Σαββατοκύριακο”, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο - όπως είπε - η ΝΔ επιχειρεί να κουκουλώσει, αρνούμενη να καλέσει κρίσιμους μάρτυρες να καταθέσουν.

«Η προσπάθεια της ΝΔ να κάνει το μαύρο - άσπρο είναι εντυπωσιακή. Εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλέκει 2 πρώην υπουργούς, μια σειρά βουλευτών της ΝΔ, κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση, και η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα τα εξετάσει αυτά, αλλά όσα έγιναν πριν από το 2019», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση ότι θέλει να οδηγήσει την υπόθεση σε παραγραφή και τους εμπλεκόμενους σε αθώωση γι’ αυτό και - όπως είπε - άνθρωποι που γνώριζαν πράγματα, αποκλείονται από την Εξεταστική Επιτροπή.

Πρόσθεσε ότι: «Έχουν πρωταγωνιστές τους φραπέδες, τους χασάπηδες και όλους εκείνους που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν καλεί με δική της επιμονή. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας κάνει εντύπωση. Θα θυμάστε τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι η εξεταστική για τα Τέμπη δεν ήταν ό, τι καλύτερο έχουν κάνει. Θα θυμάστε την κα Μπακογιάννη να λέει ότι από τις εξεταστικές δεν γίναμε ποτέ σοφότεροι. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη εξεταστική για τα Τέμπη, η ΝΔ που έλεγε ότι θα τους καλέσουμε όλους και θα μάθουμε τι έγινε, δεν μας άφησε να καλέσουμε τον κ. Τριαντόπουλο, τον οποίο στη συνέχεια παρέπεμψε για ένα ποινικό αδίκημα».

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, δήλωσε ότι το μοντέλο που ακολουθεί η κυβέρνηση, εδώ και έξι χρόνια, δεν λειτουργεί και τόνισε την ανάγκη να στηριχτούν ουσιαστικά οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.

«Η Ελλάδα είναι στις ακριβότερες χώρες στο ρεύμα, στα ενοίκια, στις τηλεπικοινωνίες και στα σούπερ μάρκετ. Το 40% των μισθωτών στη χώρα μας ζει με έως 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ένας Έλληνας πολίτης;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στη μείωση των έμμεσων φόρων στα ακριτικά νησιά, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τάχθηκε υπέρ μιας οριζόντιας εφαρμογής για όλους τους πολίτες, λέγοντας ότι «με τον ίδιο τρόπο που το χρειάζονται αυτό τα νησιά μας, το χρειάζονται και όλοι οι Έλληνες πολίτες για την καθημερινότητά τους».

Τέλος, αναφέρθηκε στην απεργία πείνας που κάνει ο κύριος Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνουν τα δέοντα ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λάμι (αντιπρόεδρος Βρετανικής κυβέρνησης): Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν οδηγεί “εν μια νυκτί” στην ύπαρξή του
Ειδήσεις

Λάμι (αντιπρόεδρος Βρετανικής κυβέρνησης): Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν οδηγεί “εν μια νυκτί” στην ύπαρξή του

Λοβέρδος: Αισθάνομαι άνετα στη Νέα Δημοκρατία - Ο χώρος του κέντρου έχει μετακινηθεί
Πολιτική

Λοβέρδος: Αισθάνομαι άνετα στη Νέα Δημοκρατία - Ο χώρος του κέντρου έχει μετακινηθεί

«Οδικός χάρτης» ενισχύσεων σε 5 εκατ. πολίτες: Πως θα διανεμηθούν €2,5 δισ. ως τον Απρίλιο 2026
Οικονομία

«Οδικός χάρτης» ενισχύσεων σε 5 εκατ. πολίτες: Πως θα διανεμηθούν €2,5 δισ. ως τον Απρίλιο 2026

Κεραμέως: Ψηφιακή Κάρτα, e-ΕΦΚΑ και Rebrain Greece - Το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης πολιτών
Εργασιακά

Κεραμέως: Ψηφιακή Κάρτα, e-ΕΦΚΑ και Rebrain Greece - Το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης πολιτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό
Πολιτική

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 10:42

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ