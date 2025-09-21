Χρηστίδης: Το μοντέλο της κυβέρνησης δεν λειτουργεί, η ακρίβεια “πνίγει” τους πολίτες

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, στην τηλεοπτική εκπομπή “Mega Σαββατοκύριακο”, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο - όπως είπε - η ΝΔ επιχειρεί να κουκουλώσει, αρνούμενη να καλέσει κρίσιμους μάρτυρες να καταθέσουν.

«Η προσπάθεια της ΝΔ να κάνει το μαύρο - άσπρο είναι εντυπωσιακή. Εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλέκει 2 πρώην υπουργούς, μια σειρά βουλευτών της ΝΔ, κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση, και η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα τα εξετάσει αυτά, αλλά όσα έγιναν πριν από το 2019», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση ότι θέλει να οδηγήσει την υπόθεση σε παραγραφή και τους εμπλεκόμενους σε αθώωση γι’ αυτό και - όπως είπε - άνθρωποι που γνώριζαν πράγματα, αποκλείονται από την Εξεταστική Επιτροπή.

Πρόσθεσε ότι: «Έχουν πρωταγωνιστές τους φραπέδες, τους χασάπηδες και όλους εκείνους που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν καλεί με δική της επιμονή. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας κάνει εντύπωση. Θα θυμάστε τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι η εξεταστική για τα Τέμπη δεν ήταν ό, τι καλύτερο έχουν κάνει. Θα θυμάστε την κα Μπακογιάννη να λέει ότι από τις εξεταστικές δεν γίναμε ποτέ σοφότεροι. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη εξεταστική για τα Τέμπη, η ΝΔ που έλεγε ότι θα τους καλέσουμε όλους και θα μάθουμε τι έγινε, δεν μας άφησε να καλέσουμε τον κ. Τριαντόπουλο, τον οποίο στη συνέχεια παρέπεμψε για ένα ποινικό αδίκημα».

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, δήλωσε ότι το μοντέλο που ακολουθεί η κυβέρνηση, εδώ και έξι χρόνια, δεν λειτουργεί και τόνισε την ανάγκη να στηριχτούν ουσιαστικά οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.

«Η Ελλάδα είναι στις ακριβότερες χώρες στο ρεύμα, στα ενοίκια, στις τηλεπικοινωνίες και στα σούπερ μάρκετ. Το 40% των μισθωτών στη χώρα μας ζει με έως 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ένας Έλληνας πολίτης;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στη μείωση των έμμεσων φόρων στα ακριτικά νησιά, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τάχθηκε υπέρ μιας οριζόντιας εφαρμογής για όλους τους πολίτες, λέγοντας ότι «με τον ίδιο τρόπο που το χρειάζονται αυτό τα νησιά μας, το χρειάζονται και όλοι οι Έλληνες πολίτες για την καθημερινότητά τους».

Τέλος, αναφέρθηκε στην απεργία πείνας που κάνει ο κύριος Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνουν τα δέοντα ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη.