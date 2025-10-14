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Στρατάκης «Χασάπης»: Δεν είμαι ρουφιάνος να πω αν υπήρχαν παράνομες επιδοτήσεις
Ειδήσεις
08:05 - 14 Οκτ 2025

Στρατάκης «Χασάπης»: Δεν είμαι ρουφιάνος να πω αν υπήρχαν παράνομες επιδοτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης», ένα από τα πρόσωπα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ΣΚΑΪ για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, δηλώνοντας "αθώος".

«Θέλουν άρον άρον να με παρουσιάσουν ότι είμαι ό,τι χειρότερο υπάρχει ή εν πάση περιπτώσει ότι έχω μεγάλη σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί αυτοί που το λένε και είναι δημοσιογράφοι των Αθηνών ή έχουν διαβάσει τη δικογραφία πάρα πολύ καλά και αυτά που λένε τα λένε λόγω σκοπιμότητας, ή δεν την έχουν διαβάσει καθόλου. Γιατί εάν την είχαν διαβάσει θα δουν ότι εγώ δεν έχω καμία συμμετοχή, καμία τηλεφωνική καταγραφή, δεν πήρα ποτέ κανένα τηλέφωνο και δεν με πήρε ποτέ κανείς τηλέφωνο. Δεν μίλησα ποτέ για επιδοτήσεις», ανέφερε αρχικά.

Ο κ. Στρατάκης υπήρξε σύμβουλος του Μάκη Βορίδη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στενός φίλος με τον Γιώργο Ξυλούρη, ή «Φραπέ», το όνομα του οποίου επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση.

Για τον «Φραπέ» ανέφερε πως «είμαστε φίλοι, έχουμε πάρα πολλά χρόνια φίλοι».

Σύμφωνα με ανώνυμη καταγγελία το κέντρο υποδοχής δηλώσεων Γαλακτοκομική, με διαχειριστή τον Γιώργο Ξυλούρη, εξασφάλισε παράνομα επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Μέλος του ΚΥΔ είναι και ο κ. Στρατάκης.

«Ο αγροτικός συνεταιρισμός ΚΟΦΙΝΑ έχει μια ΙΚΕ η οποία έκανε ένα ΚΥΔ. Διαχειριστής του ΚΥΔ είναι ο Γιώργος Ξυλούρης. Ένας διαχειριστής, δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Εγώ από τα πολλά μέλη που έχει, είμαι ένα φυσικό πρόσωπο, ένα απλό μέλος της ΙΚΕ», απαντά.

Για την σχέση του με τον κ. Βορίδη ανέφερε πως «στον υπουργό πήγα τον Νοέμβριο του ’19 και έφυγα 5 Ιανουαρίου του ’21. Όταν έφυγε ο υπουργός, έφυγα και εγώ. Η αρμοδιότητα που είχα αφορούσε τους συνεταιρισμούς και τα συνεργατικά σχήματα. Πέρα από κει δεν είχαμε τίποτα. Απλώς συνδεθήκαμε με τον υπουργό με μια σχέση φιλίας και μου βάφτισε και ένα εγγονάκι. Αυτό βέβαια κατά κάποιους και περισσότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα μεγάλο ατόπημα να μου βαφτίσει ο Μάκης Βορίδης τον εγγονό μου. Είναι σοβαρό αδίκημα. Το έχουν πει αρκετές φορές».

Ερωτώμενος για το εάν υπάρχουν παράνομες επιδοτήσεις, ο κ. Ξυλούρης απάντησε: «Δεν είμαι ούτε τοπικός ρουφιάνος, ούτε εθνικός ρουφιάνος. Υπάρχουν 10 άνθρωποι από δω μέχρι τον Έβρο και κάθε μέρα τους βλέπεις στα κανάλια και βγαίνουν και αναλύουν και κατηγορούν όλους τους άλλους. Να πάτε να ρωτήσετε αυτούς αν υπάρχουν παράνομες επιδοτήσεις. Εγώ δεν μπορώ να πω αν υπάρχουν γιατί δεν ξέρω καταρχήν τι εννοούν παρανομία. Ποια είναι η παρανομία; Είναι παρανομία ένας παραγωγός ο οποίος καλλιεργεί 100 στρέμματα γη αλλά παίρνει επιδότηση για 101; Είναι αυτή η παρανομία ή είναι παρανομία κάποιος που δεν έχει τίποτα και παίρνει χρήματα; Δεν ξέρω, δεν είναι δουλειά μου».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 08:45
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