Τέσσερις νεκροί τα ξημερώματα σε τροχαία δυστυχήματα στην Αττική

Σοβαρά τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) αναδεικνύοντας ξανά το πρόβλημα που υπάρχει στους δρόμους.

Περίπου στις 6 το πρωί στον παράδρομο της Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, συγκρούστηκαν μετωπικά 3 ΙΧ οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άτομα και να τραυματιστούν 4 ακόμη.

Λίγο πριν τις εννέα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, ωστόσο στο σημείο παραμένουν κομμάτια των οχημάτων, ενώ προσωπικό της Περιφέρειας έχει ρίξει μεγάλο ποσότητα από πριονίδι στο οδόστρωμα, καθώς κατά τη σύγκρουση είχαν απελευθερωθεί λάδια.

Νωρίτερα, στις 2.30 τα ξημερώματα σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο 35ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μοτοσυκλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες προς στιγμήν συνθήκες, έπεσε πάνω σε φορτηγό που ήταν σταθμευμένο σε χώρο πάρκινγκ στην Εθνική. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο αναβάτης της μηχανής, ενώ ξέσπασε και φωτιά.