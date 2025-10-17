ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τέσσερις νεκροί τα ξημερώματα σε τροχαία δυστυχήματα στην Αττική
Ειδήσεις
10:55 - 17 Οκτ 2025

Τέσσερις νεκροί τα ξημερώματα σε τροχαία δυστυχήματα στην Αττική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοβαρά τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) αναδεικνύοντας ξανά το πρόβλημα που υπάρχει στους δρόμους.

Περίπου στις 6 το πρωί στον παράδρομο της Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, συγκρούστηκαν μετωπικά 3 ΙΧ οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άτομα και να τραυματιστούν 4 ακόμη.

Λίγο πριν τις εννέα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, ωστόσο στο σημείο παραμένουν κομμάτια των οχημάτων, ενώ προσωπικό της Περιφέρειας έχει ρίξει μεγάλο ποσότητα από πριονίδι στο οδόστρωμα, καθώς κατά τη σύγκρουση είχαν απελευθερωθεί λάδια.

Νωρίτερα, στις 2.30 τα ξημερώματα σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο στο 35ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μοτοσυκλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες προς στιγμήν συνθήκες, έπεσε πάνω σε φορτηγό που ήταν σταθμευμένο σε χώρο πάρκινγκ στην Εθνική. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο αναβάτης της μηχανής, ενώ ξέσπασε και φωτιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 13:03
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούκας: Νέα καρφιά κατά Ανδρουλάκη ενόψει Συνεδρίου και διαφοροποίηση στη γραμμή έναντι Τσίπρα
Πολιτική

Δούκας: Νέα καρφιά κατά Ανδρουλάκη ενόψει Συνεδρίου και διαφοροποίηση στη γραμμή έναντι Τσίπρα

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για «σημαντικούς κινδύνους επιβράδυνσης» λόγω των νέων εντάσεων ΗΠΑ - Κίνας
Ειδήσεις

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για «σημαντικούς κινδύνους επιβράδυνσης» λόγω των νέων εντάσεων ΗΠΑ - Κίνας

Κρίση ειλικρίνειας από Τσακαλώτο και ο Τσίπρας έστειλε τον Χουλιαράκη να τον... μαζέψει
Πολιτική

Κρίση ειλικρίνειας από Τσακαλώτο και ο Τσίπρας έστειλε τον Χουλιαράκη να τον... μαζέψει

ΧΑ: Αναζητούνται καταλύτες για να αποφευχθεί ο συστημικός κίνδυνος
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Αναζητούνται καταλύτες για να αποφευχθεί ο συστημικός κίνδυνος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα
Πολιτική

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους
Ειδήσεις

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής
Ειδήσεις

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:26

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 11:12

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Πολιτική
04/08/2026 - 11:12

Κατρίνης: Κίνδυνος για χιλιάδες νέους φοιτητές να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών

Οικονομία
04/08/2026 - 11:10

Πρόσκληση ύψους €3.071.591 για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Δοϊράνης

Φορολογία
04/08/2026 - 11:06

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Πώς μπορούν να μειωθούν οι φόροι χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια έσοδα

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 10:57

Ασία: Η Κίνα στηρίζει τις αγορές, πιέσεις σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ

Πολιτική
04/08/2026 - 10:52

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 10:37

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 10:19

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €252 εκατ. στο εξάμηνο, ενδιάμεσο μέρισμα €0,24

Πολιτική
04/08/2026 - 10:10

Επαφές Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας ενόψει της ΔΕΘ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 10:00

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν ότι έχει μία «τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Οικονομία
04/08/2026 - 09:37

ΙΟΒΕ: Σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο - Μικρή εξασθένιση του δείκτη οικονομικού κλίματος

Φορολογία
04/08/2026 - 08:58

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 08:56

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
04/08/2026 - 08:36

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 08:26

Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:59

Ο μεγιστάνας Τραμπ επιτίθεται σε ExxonMobil και Chevron επειδή «βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα»!

Ειδήσεις
04/08/2026 - 07:45

Γερμανία: Η «συντηρητική επανάσταση» του Μερτς που ποτέ δεν ήρθε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/08/2026 - 07:43

Πριν τις καλοκαιρινές διακοπές: Οι 10 έλεγχοι στο ΙΧ σας που κάνουν το ταξίδι πιο ασφαλές

Business Facts
04/08/2026 - 07:25

10 Γυναίκες των οποίων οι εφευρέσεις απλοποίησαν τις δουλειές του σπιτιού

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ