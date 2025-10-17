Ενέδρα θανάτου στη Λεμεσό: Δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Σταύρος Δημοσθένους

Φονική ενέδρα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/10) στη Λεμεσό, στην οδό Τσιρείου, με θύμα το γνωστό επιχειρηματία και πρόεδρο της Καρμιώτισσας, Σταύρο Δημοσθένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο κ. Δημοσθένους δέχθηκε πυροβολισμούς την ώρα που κινούνταν με το αυτοκίνητό του, στο οποίο επέβαινε και ο γιος του.

Το όχημά του φέρεται να ανακόπηκε από βαν, ενώ λίγο μετά, ένας ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα πλησίασε και άνοιξε πυρ. Ο γιος του επιχειρηματία προσπάθησε να τον μεταφέρει άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο καθ’ οδόν το αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο και ακινητοποιήθηκε. Ο Δημοσθένους φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο όχημα.

Στην περιοχή Γερμασόγειας, εντοπίστηκε όχημα τύπου βαν να φλέγεται, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν εκείνο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να μπλοκάρουν το αυτοκίνητο του θύματος.

Η Αστυνομία Κύπρου έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, καθώς όλα δείχνουν πως πρόκειται για μαφιόζικη εκτέλεση. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι δυνάμεις της ΑΔΕ Λεμεσού, ενώ ο αυτοκινητόδρομος από τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως έως τον κόμβο Τροόδους παραμένει κλειστός.