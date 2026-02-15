Βανδάλισαν το μνημείο των 200 εκτελεσθέντων στο σκοπευτήριο της Καισαριανής
21:30 - 15 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Άγνωστοι βανδάλισαν την Κυριακή (15/2) το μνημείο των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, λίγες ώρες αφότου δημοσιεύθηκαν ιστορικές φωτογραφίες από την εκτέλεσή τους, όπως καταγγέλλει ο Δήμος Καισαριανής.

Οι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο Μνημείο των 200 στην Καισαριανή, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς του 1944.

Στο σημείο είναι εμφανείς οι φθορές, καθώς έχουν σπάσει μαρμάρινες πλάκες του μνημείου.

Η δημοτική αρχή έχει ήδη τοποθετήσει προστατευτικές κορδέλες, αποκλείοντας την πρόσβαση στα κατεστραμμένα τμήματα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής

«Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η ιστορική μνήμη δε σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες μας τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 00:09
