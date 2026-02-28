Σύνταγμα: Ένταση και 174 προσαγωγές μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Χωρίς πολλές εντάσεις ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο για τα Τέμπτη στο Σύνταγμα, ωστόσο επεισόδια σημειώθηκαν όταν οι δυνάμεις της αστυνομίας έλαβαν εντολή να προχωρήσουν σε επιχείρηση «σκούπα» προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Διαδηλωτές που παρέμεναν στο σημείο ξεκαθάρισαν ότι δεν προτίθενται να αποχωρήσουν και ότι η κινητοποίησή τους θα συνεχιστεί, ενώ διμοιρίες των ΜΑΤ και της ΥΜΕΤ τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών, χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και καταδιώξεων.

Στη λεωφόρο Αμαλίας πραγματοποιήθηκαν επίσης προσαγωγές, με πολίτες να εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες για τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων. Πέρα από τους διαδηλωτές, υπάρχουν καταγγελίες για παρενόχληση και ρίψη χημικών και σε βάρος δημοσιογράφων, οπερατέρ και φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τη συγκέντρωση.

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40.000 πολίτες στο Σύνταγμα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αστυνομίας, τουλάχιστον 40.000 άτομα συμμετείχαν στο σημερινό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνα, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μετά το πέρας της κινητοποίησης ανάμεσα σε ομάδες κουκουλοφόρων και αστυνομικούς στην πλατεία Συντάγματος και στους γύρω δρόμους.

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Κατά την ενημέρωση της αστυνομίας, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 174 προσαγωγές, από τις οποίες οι 11 εξελίχθηκαν σε συλλήψεις.

Νωρίτερα, αστυνομικοί εντόπισαν σε στοά της οδού Ερμού σακούλα με αυτοσχέδιες μολότοφ υπό κατασκευή, που περιείχε οκτώ μπουκάλια με βενζίνη.

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Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, έως τις 14:00 στη Θεσσαλονίκη είχαν γίνει 21 προσαγωγές και πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων μία για κατοχή πυρσού και τέσσερις για κροτίδες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε μετά τη λήξη της συγκέντρωσης για την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Όπως γνωστοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας παραμένει κλειστή, καθώς μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εξακολουθούν να βρίσκονται λίγοι συγκεντρωμένοι.