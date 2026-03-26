ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΑΑ: Ξεκίνησε ο 5ος κύκλος του The Digital Gate για καινοτόμες λύσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας
Ειδήσεις
12:30 - 26 Μαρ 2026

ΔΑΑ: Ξεκίνησε ο 5ος κύκλος του The Digital Gate για καινοτόμες λύσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) και το ACE - ο Incubator του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - ανακοινώνουν την έναρξη του 5ου κύκλου του προγράμματος “The Digital Gate”, καλώντας startups και καινοτόμες ομάδες να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν τεχνολογικές λύσεις σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον αεροδρομίου.      

Το Digital Gate αποτελεί ένα πρόγραμμα ανοιχτής καινοτομίας που συνδέει startups με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες ενός διεθνούς αεροδρομίου. Σε αντίθεση με έναν κλασικό διαγωνισμό, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν στις λειτουργίες ενός σύγχρονου αεροδρομίου.

Το Digital Gate απευθύνεται σε startups και καινοτόμες ομάδες που διαθέτουν λειτουργικό προϊόν ή ώριμο πρωτότυπο και επιθυμούν να δοκιμάσουν τη λύση τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να προτείνουν λύσεις σε τομείς όπως Airport Safety & Operations, Seamless Digital Passenger Experience, AI-Driven Operational Optimization και Secure Data Management & Advanced Analytics.

Τι κερδίζουν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν

Οι ομάδες που θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα:

  • να δοκιμάσουν τη λύση τους σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον αεροδρομίου
  • να συνεργαστούν με στελέχη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
  • να λάβουν mentoring και επιχειρηματική υποστήριξη από το ACE
  • να ενισχύσουν την αξιοπιστία και το επενδυτικό προφίλ της λύσης τους μέσω πιλοτικής εφαρμογής
  • να διεκδικήσουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την ανάπτυξη του Proof-of-Concept

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε συνεργασία με το ACE, ενώ θα υποστηριχθεί επίσης από πανεπιστήμια και επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (VCs) που θα συμβάλουν με τεχνογνωσία, mentoring και πρόσβαση σε επενδυτικά δίκτυα ως Ecosystem Partners.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος thedigitalgate.gr. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 26 Απριλίου 2026. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο info@acein.aueb.gr ή τηλεφωνικά στο 2108203822 / 827 / 829.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαδούρο στο εδώλιο των ΗΠΑ: Αντιμετωπίζει κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία» και διασυνδέσεις με το κολομβιανό FARC
Ειδήσεις

Μαδούρο στο εδώλιο των ΗΠΑ: Αντιμετωπίζει κατηγορίες για «ναρκοτρομοκρατία» και διασυνδέσεις με το κολομβιανό FARC

Καφούνης: Ναι στην αύξηση μισθού - Ανάσα τώρα για τις επιχειρήσεις με μειώσεις φόρων και εισφορών
Οικονομία

Καφούνης: Ναι στην αύξηση μισθού - Ανάσα τώρα για τις επιχειρήσεις με μειώσεις φόρων και εισφορών

Κούβα σε ενεργειακή ασφυξία: Σχέδιο - ανάσα του ΟΗΕ με καύσιμα για να αποτραπεί η κατάρρευση
Ειδήσεις

Κούβα σε ενεργειακή ασφυξία: Σχέδιο - ανάσα του ΟΗΕ με καύσιμα για να αποτραπεί η κατάρρευση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας
Επιχειρήσεις

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody&#039;s και S&amp;P - Επιτυχής η έκδοση ομολόγου
Αναλύσεις

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody's και S&P - Επιτυχής η έκδοση ομολόγου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 15:47

ΒΕΑ: Τέσσερις «πληγές» στραγγαλίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Κόστος, γραφειοκρατία, χρηματοδότηση και έλλειψη προσωπικού

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 15:38

Reuters: Η Ρωσία αναζητά «ανάσα» από την Ινδία με εισαγωγές βενζίνης

Ειδήσεις
01/07/2026 - 15:38

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Τουλάχιστον 6 επιβεβαιωμένοι νεκροί

Πολιτική
01/07/2026 - 15:30

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες

Ακίνητα
01/07/2026 - 15:24

ΠΟΜΙΔΑ: Να σταματήσει άμεσα το «αλαλούμ» με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/07/2026 - 15:23

FutuReady Internship Program: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση έως 6 μήνες από την Παπαστράτος

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
01/07/2026 - 15:18

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο

Εργασιακά
01/07/2026 - 15:16

Βουλή: «Πράσινο φως» από την επιτροπή στο νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Οικονομία
01/07/2026 - 15:04

Γραφείο Προϋπολογισμού:  Χαμηλώνει ο πήχης της ανάπτυξης – «Κλειδί» οι επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
01/07/2026 - 15:04

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα

Νομίσματα
01/07/2026 - 15:04

«Μαύρη» Τετάρτη για την αγορά crypto – Κάτω από τα $60.000 το Bitcoin

Πολιτική
01/07/2026 - 14:58

Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: Θα πάρετε επιτέλους αποτελεσματικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας;  

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 14:51

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/07/2026 - 14:48

Άδικος φόρος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 14:35

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές και τον Ιούλιο

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 14:26

Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως το β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
01/07/2026 - 14:25

Μεταβαίνει Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης – «Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 14:08

Κρήτη: Σύλληψη 50χρονου μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό

Πολιτική
01/07/2026 - 14:05

Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης: Το συγκινητικό «αντίο» του γιου του και η πολιτική του διαδρομή

Πολιτική
01/07/2026 - 13:58

Χατζηδάκης: Ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη είναι σοβαρά

Οικονομία
01/07/2026 - 13:48

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:45

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:36

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:27

Η γερμανική χημική βιομηχανία παίρνει «ανάσα»

Ναυτιλία
01/07/2026 - 13:24

Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα: Ένοπλοι προσέγγισαν εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 13:22

Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου – Πλεόνασμα άνω των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:07

Επανεκκίνηση στις ευρωτουρκικές σχέσεις: Οδικός χάρτης για οικονομία, άμυνα και μετανάστευση

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 13:05

Καφούνης: Τέλος εποχής στο προνομιακό καθεστώς των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Εργασιακά
01/07/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Οικονομία
01/07/2026 - 12:43

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ