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Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο
Ειδήσεις
17:50 - 15 Ιουν 2026

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή στα Ζησιμαίικα Αχαΐας, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά 48 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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