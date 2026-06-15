Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά 48 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα.
Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.
Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον άμεσο περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίικα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 ε/π και 3 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026