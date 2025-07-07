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Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Επενδύει στις βιώσιμες κατασκευές στον πρώην σταθμό παραγωγής ενέργειας Fiddler’s Ferry, στο Ηνωμένο Βασίλειο
Επιχειρήσεις
19:11 - 07 Ιουλ 2025

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Επενδύει στις βιώσιμες κατασκευές στον πρώην σταθμό παραγωγής ενέργειας Fiddler’s Ferry, στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reporter.gr Newsroom
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Ο TITAN θα κατασκευάσει μία υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας από μακρά αποθήκευση. H μονάδα θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της συμφωνίας με την PEEL NRE, μέλος του Ομίλου PEEL, μιας εθνικής εμβέλειας ιδιωτικής βρετανικής εταιρίας επενδύσεων σε υποδομές και ακίνητη περιουσία.

Η νέα μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η μακροχρόνια αυτή συμφωνία για την εξαγωγή και επεξεργασία της τέφρας από τις περιοχές αποθήκευσης υποστηρίζει τη δέσμευση του Ομίλου PEEL για την αποκατάσταση της περιοχής σε βάθος χρόνου, μέσα από στοχευμένες περιβαλλοντικές και αναπλαστικές παρεμβάσεις.

Ο Jean-Philippe Benard, Επικεφαλής Τσιμεντοειδών και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, δήλωσε: «Το έργο αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της Στρατηγικής Ανάπτυξης μας. Επεκτείνοντας την εναλλακτική δραστηριότητα τσιμεντοειδών υλικών, συμβάλλουμε ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Παράλληλα, ανταποκρινόμαστε στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής απόδοσης, αξιοποιώντας την κατοχυρωμένη τεχνολογία της εταιρίας μας, ST Equipment & Technology. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την PEEL, η οποία θα δημιουργήσει αξία για το περιβάλλον, τους πελάτες μας και τις γειτονικές κοινότητες.»

Ο Kieran Tames, Διευθυντής και Επικεφαλής της Peel NRE, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμφωνία μας με τον Τιτάνα, η οποία αποτελεί το επιστέγασμα πολυετούς και εντατικής προσπάθειας για την πλήρη αξιολόγηση της δυνατότητας μετατροπής της τέφρας από τον σταθμό παραγωγής ενέργειας σε ένα δομικό προϊόν χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η συμφωνία αυτή μπορεί να επιταχύνει την ανάκτηση της τέφρας από τις περιοχές αποθήκευσης, διευκολύνοντας την αποκατάσταση και αναβάθμισή της, όπως προβλέπεται στο Αναπτυξιακό Πλαίσιο που εγκρίθηκε από τις τοπικές αρχές το προηγούμενο έτος. Οι υφιστάμενοι πελάτες μας θα συνεχίσουν να προμηθεύονται τέφρα από την εγκατάσταση, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της προμήθειας για τις εφαρμογές τους.»

Η μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 300.000 τόνους υγρής ιπτάμενης τέφρας ετησίως ξεκινώντας το 2027, με δυνατότητα διπλασιασμού. Η επεξεργασμένη τέφρα θα πληροί τα πρότυπα BS EN 450, τα οποία διασφαλίζουν την ποιότητα και την ομοιομορφία της ιπτάμενης τέφρας όταν χρησιμοποιείται ως ποζολανικό πρόσμειγμα σε μείγματα τσιμέντου ή σκυροδέματος.

Ο ΤΙΤΑΝ θα αξιοποιήσει την προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας της εταιρίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ «ST Equipment & Technology» για τη μετατροπή της ιπτάμενης τέφρας σε σταθερής ποιότητας συνεκτικό προϊόν σκυροδέματος, προσφέροντας σημαντικές βελτιώσεις έναντι των υφιστάμενων μεθόδων εξόρυξης από περιοχές αποθήκευσης. Σε αντίθεση με τα μη επεξεργασμένα υλικά, τα οποία είναι ακατάλληλα για εφαρμογές υψηλής αξίας, η επεξεργασμένη ιπτάμενη τέφρα του Τιτάνα θα λειτουργεί ως τσιμεντοειδές υλικό υψηλής απόδοσης για την παραγωγή σκυροδέματος.

Η χρήση επεξεργασμένης ιπτάμενης τέφρας θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τη βιομηχανία τσιμέντου, στη μείωση της εξάρτησης από πρωτογενείς πρώτες ύλες και στην υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας. Τα αποθέματα ιπτάμενης τέφρας στο Fiddlers Ferry μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για χρήση στο τσιμέντο, το σκυρόδεμα και τα μπλοκ διογκωμένου αερομεταφερόμενου σκυροδέματος (AAC) - βασικά υλικά για την κατασκευή κατοικιών.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα υπάρξουν σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, όπως:

  • Αποφυγή περίπου 7,5 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών CO₂ (ισοδύναμο με την απόσυρση 220.000 αυτοκινήτων ετησίως από τους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου)
  • Εξοικονόμηση περίπου 16 εκατομμυρίων τόνων πρωτογενών πρώτων υλών
  • Μείωση της ανάγκης για 10 εκατομμύρια τόνους εισαγόμενων συμπληρωματικών τσιμεντοειδών υλικών (SCMs)
  • Δημιουργία αρχικής επένδυσης ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών
  • Δημιουργία περίπου 100 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας
  • Αύξηση των φορολογικών εσόδων για τους τοπικούς δήμους
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