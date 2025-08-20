«TELEKOM CENTER Athens», το νέο όνομα του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ του ΟΑΚΑ

Ο εμβληματικός αυτός χώρος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα αθλητισμού και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Το TELEKOM CENTER Athens περιλαμβάνει το πλήρως ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, τις συνδεδεμένες με αυτό προπονητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια και όλον τον περιβάλλοντα χώρο, συμπεριλαμβανομένου του ParkingΡ5 όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το TELEKOMCENTERAthensπρόκειται να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο χώρο ψυχαγωγίας για όλους, γονείς, οικογένειες, μαθητές και επισκέπτες κάθε ηλικίας, που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και θα φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες και φεστιβάλ, συνέδρια, κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα, χώρους αναψυχής και εστίασης."

Με αφορμή τη χορηγία ονοματοδοσίας του συγκεκριμένου πολυχώρου στο ΟΑΚΑ, ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η επένδυση στο TELEKOM CENTER Athens αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση να βρισκόμαστε εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας: στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους, να γεφυρώνουν διαφορές και να δημιουργούν κοινές εμπειρίες. Πιστοί στην υπόσχεσή μας προς τους πελάτες μας να συνδέουμε τον κόσμο τους, χτίζουμε το μέλλον της εμπειρίας, πέρα από τις τηλεπικοινωνίες.»

«Η πενταετής συνεργασία με την COSMOTETELEKOMγια τη μετονομασία του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ σε TELEKOMCENTER Athens, εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του κ. Δ.Γιαννακόπουλου, της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΩΡ και της White Veil, όπως ήδη υλοποιείται, για τη συνολική αναβάθμιση του συγκροτήματος, με στόχο τη μετατροπή του σε έναν υπερσύγχρονο κόμβο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και ψηφιακών εμπειριών. Η συνεργασία αυτή δηλώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο για μια ακόμη φορά, τη δέσμευσή μας για στρατηγικές συνέργειες παγκόσμιου βεληνεκούς, οι οποίες θα υποστηρίξουν και θα συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση και τη συνολική εξέλιξη του αθλητισμού στη χώρα μας», αναφέρει η εταιρεία White Veil.