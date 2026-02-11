EY «Επιχειρηματίες της Χρονιάς» 2025: Το who is who των νικητών

Τους νικητές των τεσσάρων επιμέρους κατηγοριών βράβευσης του διαγωνισμού ΕΥ «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 ανακοίνω
Οι επιχειρηματίες που διακρίθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες, θα διεκδικήσουν τον τίτλο EY «Επιχειρηματίαςτη
Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: “Μέσα από τον φετινό μας διαγωνισμό – τον δέκατο στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα – θέλαμε να αναδείξουμε ανθρώπους δημιουργικούς, που μετασχηματίζουν την ιδέα σε αξία, την ευκαιρία σε ανάπτυξη, και τη συγκυρία σε διαχρονικότητα. Οι τέσσερις νικητές του διαγωνισμού, αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και, ο κάθε ένας τους, φέρνει και μία ιστορία οράματος, επιμονής και επιτυχίας σε τομείς νευραλγικούς για την ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για την κοινωνία. Θα ήθελα να τους συγχαρώ και να προτρέψω, παράλληλα, τους νέους επιχειρηματίες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για δημιουργία με εκείνους, να εμπνευστούν και να συνεχίσουν να διαμορφώνουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση”.
Το who is who των νικητών
Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας: Ανδρέας Δημητρίου – Πρόεδρος, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ
Το παράδειγμα του Ανδρέα Δημητρίου και του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ αναδεικνύει πώς η εμπιστοσύνη, η συλλογική ταυτότητα και το ισχυρό brand, μπορούν να λειτουργήσουν ως θεμελιώδεις πυλώνες οργανωσιακής
Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Θωμάς Δούζης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ERGONFOODS
Το 2008, ο Θωμάς Δούζης ξεκίνησε με μια απλή πεποίθηση: ότι δεκάδες μικροί Έλληνες παραγωγοί, με εξαιρετικά προϊόντα, δεν έβρισκαν εύκολα τον δρόμο προς τις αγορές. Η ERGON γεννήθηκε ως το brand που θα τους ένωνε και θα τους έδινε πρόσβαση στον κόσμο. Σήμερα, μαζί με τον αδελφό του, έχει μετατρέψει αυτή την ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εμπειριών. 27 σημεία σε 3 ηπείρους, περισσότερα από 600 προϊόντα, και ένα brandπου επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βιώνει την Ελλάδα. Από το πρώτο εστιατόριο-παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη το 2011, μέχρι τα ERGON Houses, τα ERGON Agoras και τα διεθνή concepts από το Λονδίνο έως τη Μέση Ανατολή, η ERGON δεν εξάγει απλώς προϊόντα. Εξάγει τρόπο ζωής. Σε μια εποχή ομοιομορφίας, χτίζει χώρους με χαρακτήρα, σεβασμό στον τόπο και παγκόσμια απεύθυνση, χωρίς συμβιβασμούς. Με σταθερή φιλοσοφία, τόλμη, ποιότητα και συνέπεια, συνεχίζει να εξελίσσεται, εμπνέοντας ανθρώπους, αγορές και σύγχρονες γαστρονομικές κουλτούρες σε παγκόσμια κλίμακα.
Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Χάρης Βαφειάς
Σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως η ναυτιλία, ο Χάρης Βαφειάς, από νεαρή ηλικία, κατάφερε να χαράξει τη δική του πορεία, ξεκινώντας το 2000 με ένα όραμα και δύο παλιά δεξαμενόπλοια. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατάφερε να εισάγει τη StealthGas στον δείκτη Nasdaq το 2005 και να βραβευτεί ως ο νεότερος ηλικιακά επιχειρηματίας εισηγμένης ναυτ
Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας: Ευάγγελος Γερο
Με πηγή έμπνευσης το πάθος για την αμπελουργία και σπουδές οινολογίας στη φημισμένη «πρωτεύουσα του κρασιού», το Bordeaux, ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου έχει συνδέσει το όνομά του με τη Μαλαγουζιά και την αναβίωση της ιστορικής ποικιλίας. Ιδρύοντας το 1981 το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή, έθεσε τις βάσεις για πρωτοποριακά εγχειρήματα στον χώρο του κρασιού, πιστεύοντας όσο λίγοι στη δυναμική των ελληνικών ποικιλιών. Στη συνέχεια, επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε νέα οινοποιεία, πειραματικούς αμπελώνες και διεθνείς αγορές, επενδύοντας στη βιώσιμη καλλιέργεια, την τεχνολογία και την ανάδειξη του οινικού πολιτισμού μέσω του Μουσείου Οίνου Γεροβασιλείου και του οινοτουρισμού. Έχοντας ιδρύσει και συνιδρύσει πέντε οινοποιεία στην Ελλάδα, σήμερα καλλιεργεί περισσότερα από 2.500 στρέμματα, παράγει 40 ετικέτες και απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους. Με επίκεντρο την οινική καινοτομία, το Κτήμα Γεροβασιλείου συνεχίζει να πρωτοπορεί, παραμένοντας ανοιχτό στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις.