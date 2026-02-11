ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
EY «Επιχειρηματίες της Χρονιάς» 2025: Το who is who των νικητών
Επιχειρήσεις
18:52 - 11 Φεβ 2026

EY «Επιχειρηματίες της Χρονιάς» 2025: Το who is who των νικητών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανακοινώθηκαν οι νικητές των κατηγοριών του διαγωνισμού EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025.

Τους νικητές των τεσσάρων επιμέρους κατηγοριών βράβευσης του διαγωνισμού ΕΥ «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025 ανακοίνωσε η EY Ελλάδος, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων από την ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού, υπό την προεδρία του κ. Βασίλειου Κάτσου, Προέδρου και Συνιδρυτή της VNK Capital και Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2008.

Πρόκειται για τους:

Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας: Ανδρέας Δημητρίου – Πρόεδρος, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ
Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Θωμάς Δούζης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ERGONFOODS
Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Χάρης Βαφειάς – Διευθύνων Σύμβουλος, VAFIAS GROUP
Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας: Ευάγγελος Γεροβασιλείου – Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Οι επιχειρηματίες που διακρίθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες, θα διεκδικήσουν τον τίτλο EY «Επιχειρηματίαςτης Χρονιάς» Ελλάδος 2025, στην Τελετή Απονομής του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2026. O νικητής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of TheYear, που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντε Κάρλο τον Μάιοτου 2026.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: Μέσα από τον φετινό μας διαγωνισμό – τον δέκατο στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα – θέλαμε να αναδείξουμε ανθρώπους δημιουργικούς, που μετασχηματίζουν την ιδέα σε αξία, την ευκαιρία σε ανάπτυξη, και τη συγκυρία σε διαχρονικότητα. Οι τέσσερις νικητές του διαγωνισμού, αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και, ο κάθε ένας τους, φέρνει και μία ιστορία οράματος, επιμονής και επιτυχίας σε τομείς νευραλγικούς για την ελληνική οικονομία, με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για την κοινωνία. Θα ήθελα να τους συγχαρώ και να προτρέψω, παράλληλα, τους νέους επιχειρηματίες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για δημιουργία με εκείνους, να εμπνευστούν και να συνεχίσουν να διαμορφώνουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση”.

Το who is who των νικητών

Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας: Ανδρέας Δημητρίου – Πρόεδρος, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ

Το παράδειγμα του Ανδρέα Δημητρίου και του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ αναδεικνύει πώς η εμπιστοσύνη, η συλλογική ταυτότητα και το ισχυρό brand, μπορούν να λειτουργήσουν ως θεμελιώδεις πυλώνες οργανωσιακής ανθεκτικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στον συνεταιριστικό χώρο. Ο ίδιος εντάχθηκε στον συνεταιρισμό το 1996 και, από το 2012, οπότε και ανέλαβε την προεδρία του, ηγείται ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού μετασχηματισμού. Η ΠΙΝΔΟΣ μετεξελίχθηκε από έναν παραδοσιακό αγροτικό συνεταιρισμό σε έναν πλήρως καθετοποιημένο, ενεργειακά αυτόνομο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο οργανισμό, συνδυάζοντας υψηλή οικονομική αποτελεσματικότητα, με έντονη κοινωνική υπευθυνότητα. Η στρατηγική αυτή βασίστηκε στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, στη συστηματική καλλιέργεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και στην ανάπτυξη με σαφές κοινωνικό πρόσημο. Ως ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, και διεθνές παράδειγμα σύγχρονου συνεταιριστικού προτύπου, η ΠΙΝΔΟΣ αριθμεί περισσότερα από 500 μέλη-παραγωγούς, πάνω από 100 συνεργάτες-παραγωγούς και απασχολεί περισσότερους από 1.700 εργαζομένους. Παράλληλα, διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο 18 κέντρων διανομής, εξυπηρετώντας περισσότερα από 8.000 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Θωμάς Δούζης – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ERGONFOODS

Το 2008, ο Θωμάς Δούζης ξεκίνησε με μια απλή πεποίθηση: ότι δεκάδες μικροί Έλληνες παραγωγοί, με εξαιρετικά προϊόντα, δεν έβρισκαν εύκολα τον δρόμο προς τις αγορές. Η ERGON γεννήθηκε ως το brand που θα τους ένωνε και θα τους έδινε πρόσβαση στον κόσμο. Σήμερα, μαζί με τον αδελφό του, έχει μετατρέψει αυτή την ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εμπειριών. 27 σημεία σε 3 ηπείρους, περισσότερα από 600 προϊόντα, και ένα brandπου επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βιώνει την Ελλάδα. Από το πρώτο εστιατόριο-παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη το 2011, μέχρι τα ERGON Houses, τα ERGON Agoras και τα διεθνή concepts από το Λονδίνο έως τη Μέση Ανατολή, η ERGON δεν εξάγει απλώς προϊόντα. Εξάγει τρόπο ζωής. Σε μια εποχή ομοιομορφίας, χτίζει χώρους με χαρακτήρα, σεβασμό στον τόπο και παγκόσμια απεύθυνση, χωρίς συμβιβασμούς. Με σταθερή φιλοσοφία, τόλμη, ποιότητα και συνέπεια, συνεχίζει να εξελίσσεται, εμπνέοντας ανθρώπους, αγορές και σύγχρονες γαστρονομικές κουλτούρες σε παγκόσμια κλίμακα.

Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας: Χάρης Βαφειάς – Διευθύνων Σύμβουλος, VAFIAS GROUP

Σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως η ναυτιλία, ο Χάρης Βαφειάς, από νεαρή ηλικία, κατάφερε να χαράξει τη δική του πορεία, ξεκινώντας το 2000 με ένα όραμα και δύο παλιά δεξαμενόπλοια. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατάφερε να εισάγει τη StealthGas στον δείκτη Nasdaq το 2005 και να βραβευτεί ως ο νεότερος ηλικιακά επιχειρηματίας εισηγμένης ναυτιλιακής. Με σταθερά βήματα και στρατηγικές επιλογές, ο Όμιλος σήμερα περιλαμβάνει έξι ναυτιλιακές(τρεις εκ των οποίων, εισηγμένες) άνευ τραπεζικού δανεισμού, με στόλο συνολικής αξίας 3,5 δισ. δολ. που ξεπερνά τα 100 πλοία και δραστηριότητες που καλύπτουν τα φορτηγά πλοία, το αέριο, το αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, όπως diesel, βενζίνη και νάφθα. Και, συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά τον στόλο, επενδύοντας στην ποιότητα και στην προστιθέμενη αξία των πλοίων του ως διαφοροποιητικών παραγόντων, με τη σφραγίδα καλών παγκόσμιων ναυπηγείων, όπως της Ιαπωνίας και της Κορέας.

Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας: Ευάγγελος Γεροβασιλείου – Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Με πηγή έμπνευσης το πάθος για την αμπελουργία και σπουδές οινολογίας στη φημισμένη «πρωτεύουσα του κρασιού», το Bordeaux, ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου έχει συνδέσει το όνομά του με τη Μαλαγουζιά και την αναβίωση της ιστορικής ποικιλίας. Ιδρύοντας το 1981 το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή, έθεσε τις βάσεις για πρωτοποριακά εγχειρήματα στον χώρο του κρασιού, πιστεύοντας όσο λίγοι στη δυναμική των ελληνικών ποικιλιών. Στη συνέχεια, επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε νέα οινοποιεία, πειραματικούς αμπελώνες και διεθνείς αγορές, επενδύοντας στη βιώσιμη καλλιέργεια, την τεχνολογία και την ανάδειξη του οινικού πολιτισμού μέσω του Μουσείου Οίνου Γεροβασιλείου και του οινοτουρισμού. Έχοντας ιδρύσει και συνιδρύσει πέντε οινοποιεία στην Ελλάδα, σήμερα καλλιεργεί περισσότερα από 2.500 στρέμματα, παράγει 40 ετικέτες και απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους. Με επίκεντρο την οινική καινοτομία, το Κτήμα Γεροβασιλείου συνεχίζει να πρωτοπορεί, παραμένοντας ανοιχτό στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κεφαλογιάννη σε ΠΟΞ: Τρίτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ και προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κεφαλογιάννη σε ΠΟΞ: Τρίτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ και προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

Σκληρό παζάρι Βρυξελλών–Καμπέρας: Στο τραπέζι η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Αυστραλίας
Ειδήσεις

Σκληρό παζάρι Βρυξελλών–Καμπέρας: Στο τραπέζι η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Αυστραλίας

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Καιρός να αρθεί κάθε απειλή», το μήνυμα του πρωθυπουργού
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Καιρός να αρθεί κάθε απειλή», το μήνυμα του πρωθυπουργού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI
Επιχειρήσεις

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

EY: Το πρώτο Corporate Reporting Insights ανέδειξε την αξία της εταιρικής πληροφόρησης σε μία εποχή αβεβαιότητας
Επιχειρήσεις

EY: Το πρώτο Corporate Reporting Insights ανέδειξε την αξία της εταιρικής πληροφόρησης σε μία εποχή αβεβαιότητας

Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων
Τεχνολογία

Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων

Ιωσηφίδης (EY‑Parthenon): Άμυνα, ενέργεια και AI οι τομείς επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ιωσηφίδης (EY‑Parthenon): Άμυνα, ενέργεια και AI οι τομείς επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

Πολιτική
19/05/2026 - 12:56

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Τεχνολογία
19/05/2026 - 12:48

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:47

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Πολιτική
19/05/2026 - 12:39

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Κυριακής Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ