ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Fast Finance: Εκτόξευση κερδών και άνοδος τζίρου 70%
Επιχειρήσεις
16:38 - 27 Φεβ 2026

Fast Finance: Εκτόξευση κερδών και άνοδος τζίρου 70%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η FAST FINANCE ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025, τα οποία – όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση – αποτυπώνουν μία χρονιά ορόσημο: δυναμική επέκταση δραστηριοτήτων, εκρηκτική ενίσχυση κερδοφορίας και στέρεη κεφαλαιακή βάση, θέτοντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης.  

«Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της εταιρείας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ηλίας Ζαχαράκης. «Η εμπιστοσύνη των πελατών μας, η αποτελεσματικότητα της ομάδας μας και η συνέπεια στη στρατηγική μας μετουσιώθηκαν σε αποτελέσματα που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Εισερχόμαστε στο 2026 με αυτοπεποίθηση και σαφή προσανατολισμό στην περαιτέρω ανάπτυξη».

Ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε κατά 70% στα €1.052.800, αντανακλώντας ισχυρή ζήτηση για τις ποιοτικές υπηρεσίες της εταιρείας. Τα μικτά αποτελέσματα σχεδόν διπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε €419.075, με τα καθαρά κέρδη να σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο +1.128% στα €249.617.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 45% σε €703.625, αντανακλώντας ισχυρή οργανική δημιουργία αξίας. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €854.405, άνοδος 54% και το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε εισηγμένες μετοχές ανήλθε κατά 28%. Σημείωνεται ότι η εταιρεία διατήρησε για άλλη μια χρονιά πλήρη χρηματοοικονομική αυτονομία, αφού δεν φέρει τραπεζικές ή ομολογιακές δανειακές υποχρεώσεις. Παράλληλα, επιβεβαίωσε έμπρακτα την εμπιστοσύνη της διοίκησης στη βιωσιμότητα της κερδοφορίας, προχωρώντας σε μέρισμα περίπου 10% επί των προς διανομή κερδών.

Τέλος, οι (θετικές) λειτουργικές ταμειακές ροές κατέγραψαν άνοδο 66% έναντι της προηγούμενης χρήσης, παρά την αύξηση των απαιτήσεων λόγω επέκτασης εργασιών.

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή˙ έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο˙ διατίθενται στο σύνολό τους στη διεύθυνση www.fastfinance.gr.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α&#039; τρίμηνο
Ανακοινώσεις

Allwyn: Αύξηση 24% στα προσαρμοσμένα EBITDA το α' τρίμηνο

AVAX: Εκτόξευση τζίρου κατά 17% στο πρώτο τρίμηνο
Ανακοινώσεις

AVAX: Εκτόξευση τζίρου κατά 17% στο πρώτο τρίμηνο

Intracom Defense: Σε επίπεδο-ρεκόρ €300 εκατ. διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων
Επιχειρήσεις

Intracom Defense: Σε επίπεδο-ρεκόρ €300 εκατ. διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη €34,6 εκατ. στο α&#039; τρίμηνο – Εκτόξευση EBITDA κατά 22,4%
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη €34,6 εκατ. στο α' τρίμηνο – Εκτόξευση EBITDA κατά 22,4%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:36

Intracom: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% του κεφαλαίου

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 19:14

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:05

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Οικονομία
04/06/2026 - 18:53

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:46

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

Πολιτική
04/06/2026 - 18:38

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν

Magazino
04/06/2026 - 18:33

Politico: Το Μουντιάλ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Μακρόν να επωφεληθεί πολιτικά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04/06/2026 - 18:21

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Ναυτιλία
04/06/2026 - 18:18

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα

Ομόλογα
04/06/2026 - 18:03

BofA: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα βρετανικά ομόλογα παρά την αβεβαιότητα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:00

Ένοπλες δυνάμεις: Ξεκίνησε η εθελοντική κατάταξη των γυναικών στο στρατό

Πολιτική
04/06/2026 - 17:57

Πλεύρης: Η επιτυχία του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης εξαρτάται από τις επιστροφές

Πολιτική
04/06/2026 - 17:50

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
04/06/2026 - 17:48

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι θεματικές ενότητες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:45

Τραμπ: Προωθεί τον πρώην δικηγόρο του Τοντ Μπλανς για υπουργό Δικαιοσύνης

Σχόλια Αγοράς
04/06/2026 - 17:33

Δεύτερη σερί πτώση στο Euronext Athens - Καθυστέρηση στις αποκοπές μερισμάτων των τραπεζών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
04/06/2026 - 17:28

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει πρεμιέρα με καλεσμένο τον Κώστα Κατσουράνη 

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:25

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:16

Απεβίωσε ο σκιτσογράφος Γιώργος Μυλωνάς

Ειδήσεις
04/06/2026 - 17:10

Κάλας: Η ΕΕ θα διαθέσει επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου

Πολιτική
04/06/2026 - 16:56

Χατζηδάκης: Η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για τις αιτήσεις τους είναι μια μικρή επανάσταση στο Δημόσιο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:55

Σε υψηλό τετραμήνου οι νέες αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 16:48

Wall Street: Φρέναρε το τεχνολογικό ράλι – «Πράσινος» μόνο ο Dow Jones

Ειδήσεις
04/06/2026 - 16:38

Τραμπ: «Αντιπατριωτικό» το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών

Πολιτική
04/06/2026 - 16:22

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με την ουσία όσο οι άλλοι κάνουν σόου και επικοινωνία

Πολιτική
04/06/2026 - 16:09

Καλαφάτης: Συνεχίζουμε μια πολιτική συνέπειας και αξιοπιστίας για περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/06/2026 - 16:08

ΕΕ: Τριετής «ανάσα» στις τράπεζες για τους νέους κανόνες trading

Ανεμοδείκτης
04/06/2026 - 15:58

Ποιοι και πόσοι θα έχουν λόγο να ψηφίσουν;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:53

DW: Βαρύ πλήγμα στον ΟΗΕ για τη Γερμανία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 15:46

Έκθεση KPMG: Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ-27 στη μείωση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ