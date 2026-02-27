Fast Finance: Εκτόξευση κερδών και άνοδος τζίρου 70%

Η FAST FINANCE ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025, τα οποία – όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση – αποτυπώνουν μία χρονιά ορόσημο: δυναμική επέκταση δραστηριοτήτων, εκρηκτική ενίσχυση κερδοφορίας και στέρεη κεφαλαιακή βάση, θέτοντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης.

«Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της εταιρείας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ηλίας Ζαχαράκης. «Η εμπιστοσύνη των πελατών μας, η αποτελεσματικότητα της ομάδας μας και η συνέπεια στη στρατηγική μας μετουσιώθηκαν σε αποτελέσματα που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Εισερχόμαστε στο 2026 με αυτοπεποίθηση και σαφή προσανατολισμό στην περαιτέρω ανάπτυξη».

Ο κύκλος εργασιών εκτινάχθηκε κατά 70% στα €1.052.800, αντανακλώντας ισχυρή ζήτηση για τις ποιοτικές υπηρεσίες της εταιρείας. Τα μικτά αποτελέσματα σχεδόν διπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε €419.075, με τα καθαρά κέρδη να σημειώνουν εντυπωσιακή άνοδο +1.128% στα €249.617.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 45% σε €703.625, αντανακλώντας ισχυρή οργανική δημιουργία αξίας. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €854.405, άνοδος 54% και το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε εισηγμένες μετοχές ανήλθε κατά 28%. Σημείωνεται ότι η εταιρεία διατήρησε για άλλη μια χρονιά πλήρη χρηματοοικονομική αυτονομία, αφού δεν φέρει τραπεζικές ή ομολογιακές δανειακές υποχρεώσεις. Παράλληλα, επιβεβαίωσε έμπρακτα την εμπιστοσύνη της διοίκησης στη βιωσιμότητα της κερδοφορίας, προχωρώντας σε μέρισμα περίπου 10% επί των προς διανομή κερδών.

Τέλος, οι (θετικές) λειτουργικές ταμειακές ροές κατέγραψαν άνοδο 66% έναντι της προηγούμενης χρήσης, παρά την αύξηση των απαιτήσεων λόγω επέκτασης εργασιών.

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή˙ έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο˙ διατίθενται στο σύνολό τους στη διεύθυνση www.fastfinance.gr.