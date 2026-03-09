Κορκίδης: Το ενεργειακό σοκ δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις

«Το ενεργειακό σοκ οδηγεί σε πληθωριστικές πιέσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (9/3) με αφορμή τις επιπτώσεις του πόλεμου στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ άλλων λοιπόν ο κ. Κορκίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά, δήλωσε:

«Αυξάνονται οι μεταφορές μας και η παραγωγή μας, επιβραδύνεται η οικονομική δραστηριότητα, έχουμε ακριβότερα καύσιμα και αυξάνονται τα logistics και όλες αυτές οι αυξήσεις μεταφέρονται στην αγορά κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντέξει ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια πολύ αδύναμη καταναλωτική αγορά, έχουμε έναν υψηλό πληθωρισμό και ενδέχεται να επιβαρυνθεί επιπλέον κατά 1%».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι:

«Καλό είναι αυτές τις αυξήσεις να τις περάσουμε σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή αυτή τη χρονοκαθυστέρηση να την αξιοποιήσουμε σωστά και να μην βιαστούμε να περάσουμε αυτές τις αυξήσεις γιατί θα έχουμε τιμές χωρίς καταναλωτές με αποτέλεσμα να μειώνουμε τον τζίρο μας».

Κλείνοντας όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων επεσήμανε:

«Θα πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι, αλλά και πριν τους ελέγχους να υπάρξει μια συνεννόηση με διυλιστήρια, με εταιρείες εμπορίας καυσίμων και γενικότερα με όλη την αλυσίδα διανομής των καυσίμων, αλλά και με τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα πρέπει το υπουργείο και η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς να ενεργήσει προληπτικά, τώρα. Ξέρει τις συνθήκες και την εξέλιξη. Το ζητούμενο είναι μπορέσει να περιορίσει τις απώλειες.

Το να πάμε σε πρόστιμα, σε ελέγχους στους βενζινάδες, θα προκαλέσει διασπορά της ακρίβειας και δεν έχει νόημα για τον καταναλωτή ούτε το fuel pass, ούτε το electricity pass ή οτιδήποτε pass γιατί θα έχει περάσει η επήρεια η μεγάλη όταν θα τους δοθεί».