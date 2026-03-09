Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων: 9ο Περιφερειακό Συνέδριο στην Καβάλα

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Στην Καβάλα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (9/3) το 9ο Περιφερειακό Συνέδριο της ΠΟΞ, σε συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Καβάλας, στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας.

Το συνέδριο άνοιξε με χαιρετισμούς του Προέδρου του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, Αντώνη Μιτζάλη και του Προέδρου της ΠΟΞ, Γιάννη Χατζή.

Οι εργασίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα ζητήματα για τον κλάδο, όπως η επαγγελματική ασφάλιση στον τουρισμό, η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στις τουριστικές υποδομές και οι σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό και τη στέγαση.

Ανάμεσα στους συντονιστές του συνεδρίου ήταν και ο δημοσιογράφος του Reporter.gr, Γιώργος Αλεξάκης.

Δείτε τις εργασίες του συνεδρίου

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