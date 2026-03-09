Κρουαζιέρα: Το τέλος ανά επιβάτη στη Μύκονο μπορεί να λειτουργήσει προσθετικά στις αρνητικές συνέπειες του πολέμου

Δε διαφαίνονται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μεταβολές στα δρομολόγια των κρουαζιερόπλοιων που είναι προγραμματισμένα να προσεγγίσουν εντός του 2026 τη Μύκονο, παρά τον εγκλωβισμό κάποιων στις περιοχές του Κόλπου. Ωστόσο, με βάση ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη επιβολή του άδικου τέλους των 20 ευρώ ανά επιβάτη σε Μύκονο και Σαντορίνη λειτουργεί προσθετικά στις αρνητικές συνέπειες που μπορούν να υπάρξουν και λόγω του πολέμου στον συνολικό προγραμματισμό των αφίξεων στο νησί.

Τα παραπάνω προέκυψαν από σειρά επαφών που είχε το τελευταίο διάστημα ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου Αθ. Κουσαθανάς – Μέγας με παράγοντες των εταιριών κρουαζιέρας οι οποίοι δεν έκρυψαν την ενόχληση τους από το συγκεκριμένο αντικίνητρο που, ενδεχομένως, να στρέψει τα πλοία σε άλλους ελληνικούς προορισμούς, όπου το τέλος έχει περιοριστεί στα 5 ευρώ ανά επιβάτη.

Και όλα αυτά, όπως τόνισε ο κ. Μέγας σε πρόσφατο διεθνές συνέδριο για την κρουαζιέρα, γίνονται σε μια στιγμή κατά την οποία «η Μύκονος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Δεν θεωρείται απλώς ένας ελληνικός σταθμός, αλλά ένας διεθνούς εμβέλειας προορισμός κρουαζιέρας, χάρη στην ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, την αυθεντική κυκλαδίτικη ταυτότητά της καθώς και την ιστορία της».

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο Shorex Network, παρουσία παραγόντων της αγοράς κρουαζιέρας από διάφορες χώρες, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο δίκτυο Shorex περιλαμβάνονται 60 λιμάνια από 16 χώρες και, όπως τόνισε ο ομιλητής, σ αυτό το διεθνές περιβάλλον «η σημασία της Μυκόνου υπερβαίνει τα όρια του νησιού – λειτουργεί ως “βιτρίνα” του ελληνικού τουρισμού κρουαζιέρας. Κάθε χρόνο – πρόσθεσε- περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επιβάτες κρουαζιέρας γνωρίζουν τη Μύκονο, ενισχύοντας το τουριστικό brand της Ελλάδας διεθνώς. Και αν υπολογίσουμε ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της CLIA, κάθε επιβάτης ξοδεύει περισσότερα από 100 ευρώ στη διάρκεια της παραμονής του στο νησί μας, είναι αντιληπτό το μέγεθος της συνεισφοράς του τομέα στην τοπική αλλά και στην εθνική οικονομία».

Στη συνέχεια, ο κ. Μέγας σημείωσε ότι ενώ η τοπική κοινωνία της Μυκόνου έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της κρουαζιέρας, «δυστυχώς κάποιοι άλλοι, προσπαθούν να τιμωρήσουν το νησί μας επιβάλλοντας ένα αθέμιτο τέλος 20 ευρώ σε Μύκονο και Σαντορίνη, σε αντίθεση με τα 5 ευρώ που ισχύουν για άλλους προορισμούς. Αυτή η αναντιστοιχία – τόνισε - στην αναγνώριση της συμβολής του τομέα αλλά και στην ισονομία που αποτελεί συνταγματική επιταγή, δείχνει ότι κάποιοι, λίγοι μεν, σημαντικοί δε, αγνοούν ότι με τις μεθοδεύσεις τους, καταδικάζουν ένα νησί και ένα λαό που εδώ και δεκαετίες κρατάμε ψηλά τη σημαία του ελληνικού τουρισμού».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου τόνισε ότι «η ιστορική διαδρομή της Μυκόνου και στον τομέα της κρουαζιέρας δεν μπορεί να είναι αμελητέα. Γι’ αυτό το λόγο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το Λιμενικό Ταμείο, για να μιλήσω στη ναυτιλιακή γλώσσα δεν παρέμεινε με δεμένους κάβους. Με σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού των λιμενικών εγκαταστάσεων ανεβάσαμε την πήχη της εξυπηρέτησης πλοίων και επιβατών και με βασικό μας γνώμονα την ασφάλεια που είναι πλέον αδιαμφισβήτητη και με το berth allocationsystem που εναρμονίζει τις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων διασπείροντας αυτές στο χρόνο, αποδείξαμε έμπρακτα ότι τιμάμε τον τομέα και αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά του».