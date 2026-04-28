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Η Παπουτσάνης ενισχύει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα με άσκηση προσομοίωσης σεισμού
Επιχειρήσεις
15:57 - 28 Απρ 2026

Η Παπουτσάνης ενισχύει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα με άσκηση προσομοίωσης σεισμού

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, η Παπουτσάνης επιβεβαιώνει έμπρακτα τη θωράκιση ενός ασφαλούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων πρόληψης, εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα άσκηση ετοιμότητας μεγάλης κλίμακας με την κωδική ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2026», σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων, η Πολιτική Προστασία, η ΕΛ.ΑΣ., το Ε.Κ.Α.Β. και ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., δοκιμάζοντας σε πραγματικές συνθήκες την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αντίδρασης.

Η άσκηση βασίστηκε σε σενάριο ισχυρού σεισμού, μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Richter, και επακόλουθων συμβάντων, όπως καταρρεύσεις, πυρκαγιά και εγκλωβισμός εργαζομένων, ενεργοποιώντας στην πράξη πρωτόκολλα για τις διαδικασίες εκκένωσης, συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας κινητοποιήθηκε άμεσα, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, ενώ οι ομάδες πυρασφάλειας συνεργάστηκαν στενά με τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή και έγκαιρη διαχείριση του περιστατικού.

Η προετοιμασία της άσκησης περιλάμβανε στοχευμένες εκπαιδεύσεις και ενημέρωση των εργαζομένων και των ομάδων πυρασφάλειας, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή ανταπόκριση των εργαζομένων σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, η Παπουτσάνης επενδύει διαχρονικά στην εκπαίδευση των εργαζομένων της σε κρίσιμες δεξιότητες για την υγεία και την ασφάλεια, υλοποιώντας προγράμματα που περιλαμβάνουν Πρώτες Βοήθειες, ΚΑΡΠΑ και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΔ), διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό είναι πλήρως προετοιμασμένο για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε πιθανά περιστατικά.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις, αποτελούν θεμελιώδη προτεραιότητα για την εταιρεία, η οποία εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, ενσωματώνοντας τις σχετικές πρακτικές τόσο στη λειτουργία των εγκαταστάσεών της, όσο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση, την αξιολόγηση κινδύνων και τη βελτίωση των διαδικασιών, η Παπουτσάνης καλλιεργεί μια ισχυρή κουλτούρα πρόληψης και υπευθυνότητας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζήσης, Environmental, Health & Safety Lead της Παπουτσάνης, δήλωσε: «Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν κρίσιμους παράγοντες της καθημερινής μας λειτουργίας και της εταιρικής μας κουλτούρας. Επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση και την ετοιμότητα των ανθρώπων μας, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση. Δράσεις όπως η άσκηση “ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2026", που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενισχύουν στην πράξη τη συνεργασία, την εγρήγορση και την υπευθυνότητα, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους».

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