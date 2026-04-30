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Μπρατάκος: Φιλοδοξούμε να συνδέσουμε την πραγματικότητα της αγοράς με το σχεδιασμό της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής
Επιχειρήσεις
15:04 - 30 Απρ 2026

Μπρατάκος: Φιλοδοξούμε να συνδέσουμε την πραγματικότητα της αγοράς με το σχεδιασμό της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών στήριξης και ενδυνάμωσης του εμπορικού κόσμου, το ΕΒΕΑ διοργάνωσε σήμερα (30/4) ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Εμπόριο & Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Προκλήσεις και Μετασχηματισμός».

Πιο συγκεκριμένα, η διοργάνωση, η οποία υλοποιήθηκε από το Εμπορικό Τμήμα του Επιμελητηρίου, έθεσε στο επίκεντρο την ανάδειξη των προκλήσεων που προκύπτουν από τη μεταφορά του στρατηγικού σχεδιασμού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 στην καθημερινή επιχειρηματική πράξη.

Παράλληλα, η εκδήλωση στόχευσε στην έγκαιρη και αναλυτική προετοιμασία των μελών του ΕΒΕΑ απέναντι στις προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής του ΕΠΑ 2026-2030, ώστε ο εμπορικός κόσμος να λειτουργήσει ως ενεργός συμμέτοχος στον ψηφιακό και παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε τη σημασία της σύγκλισης μεταξύ σχεδιασμού πολιτικής και αγοράς σημειώνοντας ότι «φιλοδοξούμε να συνδέσουμε την πραγματικότητα της αγοράς με τον σχεδιασμό της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής – γιατί στο χάσμα ανάμεσά τους μπορούν να χαθούν μεγάλες ευκαιρίες. Οι αλλαγές γύρω μας απαιτούν τη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας και ένα από τα σημαντικότερα είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς αποτελεί το στρατηγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι δημόσιες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια», είπε. Αναφερόμενος στις προοπτικές του ΕΠΑ 2026-2030, τόνισε ότι ανοίγονται πραγματικές ευκαιρίες για εκσυγχρονισμό και εξωστρέφεια, αρκεί η Πολιτεία να διασφαλίσει απλούστερες διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδείξουν τόλμη επενδύοντας στην τεχνολογία και τους ανθρώπους τους. «Το εμπόριο είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην παραγωγή και τον καταναλωτή. Κάθε μεταρρύθμιση που απλοποιεί τις διαδικασίες και κάθε πρόγραμμα που ενδυναμώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτυπώνεται τελικά στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς», κατέληξε ο κ. Μπρατάκος.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος του ΕΒΕΑ, κ. Μιχάλης Κανδαράκης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε μελέτη της Ernst & Young με θέμα «Ο σύγχρονος καταναλωτής και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα αναπτυξιακή εποχή», όπου ο κ. Θανάσης Μαύρος, Partner της ΕΥ Greece ανέλυσε την πολύπλευρη εικόνα του σύγχρονου καταναλωτή σε μία διαρκώς εξελισσόμενη αγορά.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης με θέμα «Το Εμπόριο στο ΕΠΑ: Από τον Σχεδιασμό στην Πραγματική Οικονομία», το οποίο συντόνισε το Μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Κούρταλης.

Ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη συζήτηση τόνισε ότι «το εσωτερικό εμπόριο συμβάλλει στη σταθερότητα της οικονομίας. Σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, μια οικονομία με ισχυρή εσωτερική αγορά μπορεί να στηριχθεί στη δική της κατανάλωση. Αυτή η σταθερότητα μειώνει τον κίνδυνο για τους επενδυτές και ενθαρρύνει τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες επενδύσεις. Επίσης, το εσωτερικό εμπόριο βοηθά στην ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας και, καθώς αναπτύσσονται μέσω της εγχώριας αγοράς, προχωρούν σε επενδύσεις για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αυτό δημιουργεί έναν κύκλο ανάπτυξης: περισσότερη δραστηριότητα, περισσότερα κέρδη, περισσότερες επενδύσεις. Τέλος, η ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου ενισχύει την εμπιστοσύνη στην οικονομία. Όταν υπάρχει έντονη οικονομική δραστηριότητα στο εσωτερικό, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα που ευνοεί τις επενδυτικές αποφάσεις. Συνοψίζοντας, το εσωτερικό εμπόριο αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης των επενδύσεων, καθώς αυξάνει τη ζήτηση, βελτιώνει τις υποδομές και δημιουργεί ένα πιο σταθερό και ελκυστικό οικονομικό περιβάλλον».

Ο κ. Σταύρος Καφούνης, Πρόεδρος ΕΣΕΕ και Β΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, τόνισε ότι «Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 αποτελεί ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό, ψηφιακά ώριμο και ενεργειακά αποδοτικό εμπόριο. Για να μην έχουμε όμως την επανάληψη των φαινομένων του ΕΣΠΑ απαιτούνται τρεις αλληλοσυνδεόμενες παρεμβάσεις. Πρώτον, ρητή συμπερίληψη του Εμπορίου στις προκηρύξεις του ΕΠΑ, σε όλα τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα όπου τίθεται ζήτημα επιχειρηματικών ενισχύσεων. Δεύτερον, ειδικά για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, να εξασφαλισθούν πιο απλές διαδικασίες υποβολής, επαλήθευσης δαπανών και παρακολούθησης του έργου. Ο δικαιούχος μιας δράσης ύψους 15.000 ή 30.000 ευρώ δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την ίδια πολυπλοκότητα με τον δικαιούχο ενός έργου πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Τρίτον, καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ενεργός εμπλοκή των Κοινωνικών Εταίρων και των κλαδικών φορέων τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση».

Ο κ. Βαγγέλης Χαραλάμπους, Μέλος ΔΣ του ΕΒΕΑ και Δ/νων Σύμβουλος της Be Best, τόνισε ότι το εμπόριο δεν ζητά προστασία, ζητά τα εργαλεία για να ανταγωνιστεί, υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, η οποία θα κριθεί στην πράξη, από το κατά πόσο τα διαθέσιμα εργαλεία θα φτάσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά στην πραγματική οικονομία. Στη συζήτηση συμμετείχαν και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών και Αντιπρόεδρος της ΒΙΑΝΕΞ, Γιάννης Στασινόπουλος από την Active Computer Systems και Θανάσης Μαύρος από την Ernst & Young.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο κ. Κανδαράκης, παρουσίασε τα συμπεράσματα της εκδήλωσης και έθεσε ως προτεραιότητες την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής και τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, είπε ότι στην εκδήλωση αναδείχθηκε η ανάγκη για μείωση του μη παραγωγικού λειτουργικού κόστους και διεύρυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θωράκιση της αγοράς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ηλεκτρονικών πλατφορμών τρίτων χωρών, επισημαίνοντας ότι το ελεύθερο εμπόριο απαιτεί κανόνες που διασφαλίζουν ίσους όρους για όλους.

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