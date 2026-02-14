Ισχυρή εκκίνηση για τα ελληνικά αεροδρόμια το 2026 με άνοδο της επιβατικής κίνησης

Με θετικές επιδόσεις μπήκε το 2026 για τον κλάδο των αερομεταφορών στην Ελλάδα, μετά από ένα ιστορικό 2025, κατά το οποίο τα ελληνικά αεροδρόμια διακίνησαν 83,33 εκατ. επιβάτες (+4,9% σε σχέση με το 2024) και 629.633 πτήσεις (+4,1%). Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο, με θετικό πρόσημο και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 14 της Fraport Greece και 24 της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), ενισχύοντας τις προσδοκίες για ισχυρή θερινή περίοδο.

Ισχυρή εκκίνηση για τον ΔΑΑ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραψε τον Ιανουάριο αύξηση 8,6% στην επιβατική κίνηση, φτάνοντας τους 1,99 εκατ. ταξιδιώτες. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 7,1% και η διεθνής κατά 9,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Οι πτήσεις ανήλθαν σε 17.748 (+7,3%), με τις πτήσεις εσωτερικού να ενισχύονται κατά 7,6% και τις διεθνείς κατά 7,1%.

Το 2026 σηματοδοτεί σημαντική διεύρυνση του δικτύου της Αθήνας, με νέες εταιρείες και προορισμούς. Ιστορικό ορόσημο αποτελεί το άνοιγμα στην ινδική αγορά, καθώς η IndiGo και η Aegean Airlines εγκαινιάζουν απευθείας συνδέσεις με Νέο Δελχί και Βομβάη. Η IndiGo είναι μία από τις τέσσερις νέες αεροπορικές που εντάσσονται φέτος στο πρόγραμμα του ΔΑΑ, μαζί με τις AnimaWings, TAP Air Portugal και Korean Air.

Ιδιαίτερα δυναμική παραμένει η αγορά της Βόρειας Αμερικής. Η American Airlines εγκαινιάζει στις 21 Μαΐου απευθείας σύνδεση με το Ντάλας — το πέμπτο δρομολόγιό της από την Αθήνα προς τις ΗΠΑ. Η Air Canada ξεκινά νωρίτερα τις πτήσεις από Μόντρεαλ και Τορόντο (6 Μαρτίου), η Delta Air Lines επισπεύδει την επανέναρξη των πτήσεων προς Ατλάντα, ενώ η United Airlines (Σικάγο), η Delta (Βοστώνη) και η American (Σάρλοτ) επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους δύο εβδομάδες νωρίτερα. Παράλληλα, η Korean Air θα εκτελεί charter πτήσεις από Σεούλ από τον Απρίλιο.

Στην Ευρώπη, η Wizz Air προσθέτει το Γκντανσκ, η airBaltic το Τάλιν, ενώ η AnimaWings εγκαινιάζει πτήσεις προς Κλουζ και Τιμισοάρα. Η TAP επιστρέφει στη γραμμή Αθήνα–Λισαβόνα από τον Ιούλιο.

Η AEGEAN προγραμματίζει συνολικά 22,5 εκατ. θέσεις για το 2026, με ενίσχυση παρουσίας σε Μέση Ανατολή, Τουρκία, Κύπρο, Μαρόκο, αλλά και σε αγορές όπως Βέλγιο, Τσεχία, Ισπανία, Αλβανία, Ουγγαρία και Σλοβενία. Η Sky Express εντάσσει έξι νέα δρομολόγια (Τελ Αβίβ, Βερολίνο, Αμβούργο, Λισαβόνα, Μαδρίτη, Λυών), ενώ Ryanair και Wizz Air προσθέτουν νέες συνδέσεις. Το 2026 περιλαμβάνει και την επανασύνδεση της Αθήνας με τη Λιβύη (Βεγγάζη, Τρίπολη).

Σταθερή άνοδος στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece

Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, η επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε σε 718.000 επιβάτες (+8,1% ή +54.000). Η εγχώρια κίνηση ανήλθε σε 441.786 επιβάτες (+10,4%), καλύπτοντας το 62% του συνόλου, ενώ η διεθνής έφτασε τους 276.022 επιβάτες (+4,6%). Ο μέσος συντελεστής πληρότητας αυξήθηκε στο 76,6% (από 75,5%).

Καθοριστική ήταν η συμβολή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (+25.000 επιβάτες/+5,8%). Η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κυρίως από Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γαλλία και Γερμανία, ενώ μείωση καταγράφηκε από Ολλανδία, Κύπρο και Αυστρία.

Παρά τα προγραμματισμένα έργα RRF και τα προσωρινά κλεισίματα διαδρόμων σε Κέρκυρα, Σαντορίνη, Ρόδο, Μυτιλήνη, Σάμο και Μύκονο, η κίνηση αυξήθηκε, καθώς αντίστοιχες εργασίες είχαν γίνει και πέρυσι. Το αεροδρόμιο Καβάλας, που πέρυσι ήταν κλειστό μεγάλο διάστημα, φέτος λειτούργησε κανονικά, σημειώνοντας άνοδο 396%.

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει περίπου 252 εκατ. επιβάτες.

Θετικό πρόσημο και στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Θετική ήταν η εικόνα και στα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου κατέγραψε αύξηση επιβατικής κίνησης 1,8% τον Ιανουάριο (138.993 επιβάτες έναντι 136.530 πέρυσι), ενώ οι πτήσεις αυξήθηκαν από 882 σε 1.065. Η άνοδος σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι για μία εβδομάδα οι πτήσεις πραγματοποιούνταν από τον δευτερεύοντα διάδρομο, λόγω έργων αναβάθμισης στον κύριο διάδρομο.

Η συνολική εικόνα του πρώτου μήνα του 2026 επιβεβαιώνει ότι η δυναμική των ελληνικών αεροδρομίων παραμένει ισχυρή, με τη χώρα να ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον παγκόσμιο τουριστικό και αεροπορικό χάρτη.