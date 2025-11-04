Θεοδωρόπουλος για ΕΛΤΑ: Συμπυκνώνονται όλες οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
16:11 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Θέση για το ζήτημα των ΕΛΤΑ πήρε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, διευκρινίζοντας ότι η τοποθέτησή του δεν κατατίθεται υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του ΣΕΒ.  

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, την Τρίτη (4/11), ο κ. Θεοδωρόπουλος ρωτήθηκε πώς εισπράττει το όλο θέμα που έχει προκύψει και εάν θεωρεί ότι πρόκειται για μία μεταρρύθμιση.

«Θα σας απαντήσω όχι σαν πρόεδρος του ΣΕΒ αλλά σαν Έλληνας πολίτης και σαν άνθρωπος που συμμετέχω σε αυτή την οικονομία εδώ και 5 δεκαετίες», είπε αρχικά και προσέθεσε:

«Σε αυτήν την ιστορία ένιωσα να συμπυκνώνονται όλα τα προβλήματα και οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής, τα οποία δεν επιτρέπουν στον τόπο να αναπτυχθεί, να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο να και να πάμε στην επόμενη ημέρα».

Ο κ. Θεοδωρόπουλος είπε ότι δεν έχει όλα τα στοιχεία για να κρίνει τους χειρισμούς αλλά σημείωσε: «Αυτό πάντως το παράπονο που νιώθουμε είναι το εξής: Συνειδητοποίησα ότι τα τελευταία 5 – 6 χρόνια έχουν αναλωθεί στα ΕΛΤΑ κεφάλαια πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Και εμείς παρακαλάμε μέσα από το «ιταλικό μοντέλο» να υπάρξει ένα ποσό της τάξης των 150 έως 200 εκατομμυρίων ευρώ -χρήματα, τα οποία δεν υπάρχουν, για να βοηθήσουμε ολόκληρη την ελληνική βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική».

«Κάθε άνθρωπος της παραγωγής που ξυπνάει το πρωί και βλέπει τον λογαριασμό του ρεύματος και βλέπει και αυτήν την ιστορία νιώθει ένα μεγάλο παράπονο», κατέληξε ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στις τιμές της ενέργειας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει οριστική απάντηση για το ενεργειακό κόστος.

