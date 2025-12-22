ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΒΕΑ: Επιτυχής διεξαγωγή της «Ημέρας Πληροφόρησης για τις αγορές της Κροατίας, Ουγγαρίας και Σλοβενίας»
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20:25 - 22 Δεκ 2025

ΕΒΕΑ: Επιτυχής διεξαγωγή της «Ημέρας Πληροφόρησης για τις αγορές της Κροατίας, Ουγγαρίας και Σλοβενίας»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στο ΕΒΕΑ, η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις αγορές της Κροατίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Enterprise Europe Network (EEN-Hellas 2025), στο πλαίσιο της διαρκούς στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης για τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ χαιρετισμό απηύθυνε η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, η οποία δήλωσε: «Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, αλλά και νέων δυνατοτήτων, η συστηματική διερεύνηση ευρωπαϊκών αγορών με σταθερό θεσμικό πλαίσιο και αναπτυξιακή δυναμική μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικός μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης.

Αγορές όπως η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Κροατία προσφέρουν ρεαλιστικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε τομείς όπου η χώρα μας διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η επιτυχής παρουσία, ωστόσο, προϋποθέτει ενημέρωση, προετοιμασία και συνεργασία. Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στέκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντας αξιόπιστη πληροφόρηση, εργαλεία και δίκτυα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να διεκδικούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση τη θέση τους στις διεθνείς αγορές».

Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτριος Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρθηκε στη σημασία της εμβάθυνσης των ενδοκοινοτικών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση οι αγορές της Κροατίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας παρουσιάζουν σημαντική δυναμική σε μία σειρά κλάδων, και για το λόγο αυτό αποτελούν μέρος των δράσεων εξωστρέφειας το 2026, αναμένοντας να συμβάλουν στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις οικονομικές εξελίξεις, το θεσμικό πλαίσιο και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες ανά χώρα. Για την αγορά της Κροατίας μίλησε ο κ. Μιχαήλ Χαροκόπος, Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ και Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Ζάγκρεμπ, και παρουσίασε τους τομείς αιχμής για τις ελληνικές εξαγωγές.

Ο κ. Γεώργιος Σακουφάκης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ και Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Βουδαπέστης, ανέλυσε τις προοπτικές συνεργασίας για την αγορά της Ουγγαρίας. Ο κ. Βαϊανός Ωραιόπουλος Κελένης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ και Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Λιουμπλιάνας, παρουσίασε τις δυνατότητες δικτύωσης στην αγορά της Σλοβενίας.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και τη συζήτηση με το κοινό, με συντονιστή τον κ. Κάρολο Κωστόπουλο, Μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, ακολούθησαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις των επιχειρηματιών με τους Επικεφαλής των Γραφείων ΟΕΥ. Στις συναντήσεις αυτές, οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών έλαβαν εξατομικευμένες συμβουλές για τη δραστηριοποίησή τους στις συγκεκριμένες χώρες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΒΕΑ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΑ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

Μπρατάκος: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ
Οικονομία

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας
Ειδήσεις

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 10:56

Υποχώρηση για τις ευρωαγορές στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:53

Στον «πάγο» οι έξυπνες κάμερες τροχαίας: Το ΕΑΔΗΣΥ αναστέλλει τον διαγωνισμό των €44 εκατ.

Πολιτική
08/07/2026 - 10:50

Κουκουλόπουλος: Η αδιάντροπη κοροϊδία της Κυβέρνησης προς τους Δυτικομακεδόνες ξεπέρασε κάθε όριο

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 10:43

Απογοητευτική πρεμιέρα των μετοχών της SpaceX στον Nasdaq-100

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 10:38

AUSTRIACARD HOLDINGS: Στο 75,29% η συμμετοχή της DNP μετά τις νέες προσφορές μετοχών

Πολιτική
08/07/2026 - 10:37

Καλαφάτης στο Greek Space Tech Forum: Το Διάστημα στην Ελλάδα είναι βιώσιμο business και ελκυστική επένδυση

Πολιτική
08/07/2026 - 10:35

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας είναι γυμνός... Οι ευαίσθητοι με κατηγορούν για τοξικότητα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:28

Politico: Η υποψηφιότητα Λεπέν βάζει τέλος στα σενάρια διαδοχής από τον Μπαρντελά - Ανησυχία στις Βρυξέλλες

Πολιτική
08/07/2026 - 10:26

Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:25

CNN Fact check: Πέντε ψευδείς ισχυρισμοί του Τραμπ σε μία συνάντηση με τον Ερντογάν

Πολιτική
08/07/2026 - 10:12

Χατζηδάκης: Νομοθετική ρύθμιση για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:12

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες

Πολιτική
08/07/2026 - 09:59

Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Αναλύσεις
08/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2506 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 09:49

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 09:33

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 09:28

Eurobank και Inbank ξεκινούν συνεργασία embedded finance στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:24

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα $180 δισ.

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ