ΕΒΕΑ: Επιτυχής διεξαγωγή της «Ημέρας Πληροφόρησης για τις αγορές της Κροατίας, Ουγγαρίας και Σλοβενίας»

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στο ΕΒΕΑ, η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις αγορές της Κροατίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Enterprise Europe Network (EEN-Hellas 2025), στο πλαίσιο της διαρκούς στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την παροχή έγκυρης πληροφόρησης για τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Εκ μέρους του ΕΒΕΑ χαιρετισμό απηύθυνε η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, η οποία δήλωσε: «Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, αλλά και νέων δυνατοτήτων, η συστηματική διερεύνηση ευρωπαϊκών αγορών με σταθερό θεσμικό πλαίσιο και αναπτυξιακή δυναμική μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικός μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης.

Αγορές όπως η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Κροατία προσφέρουν ρεαλιστικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε τομείς όπου η χώρα μας διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η επιτυχής παρουσία, ωστόσο, προϋποθέτει ενημέρωση, προετοιμασία και συνεργασία. Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στέκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντας αξιόπιστη πληροφόρηση, εργαλεία και δίκτυα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να διεκδικούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση τη θέση τους στις διεθνείς αγορές».

Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτριος Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρθηκε στη σημασία της εμβάθυνσης των ενδοκοινοτικών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση οι αγορές της Κροατίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας παρουσιάζουν σημαντική δυναμική σε μία σειρά κλάδων, και για το λόγο αυτό αποτελούν μέρος των δράσεων εξωστρέφειας το 2026, αναμένοντας να συμβάλουν στις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις οικονομικές εξελίξεις, το θεσμικό πλαίσιο και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες ανά χώρα. Για την αγορά της Κροατίας μίλησε ο κ. Μιχαήλ Χαροκόπος, Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ και Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Ζάγκρεμπ, και παρουσίασε τους τομείς αιχμής για τις ελληνικές εξαγωγές.

Ο κ. Γεώργιος Σακουφάκης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ και Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Βουδαπέστης, ανέλυσε τις προοπτικές συνεργασίας για την αγορά της Ουγγαρίας. Ο κ. Βαϊανός Ωραιόπουλος Κελένης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ και Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Λιουμπλιάνας, παρουσίασε τις δυνατότητες δικτύωσης στην αγορά της Σλοβενίας.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και τη συζήτηση με το κοινό, με συντονιστή τον κ. Κάρολο Κωστόπουλο, Μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, ακολούθησαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις των επιχειρηματιών με τους Επικεφαλής των Γραφείων ΟΕΥ. Στις συναντήσεις αυτές, οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών έλαβαν εξατομικευμένες συμβουλές για τη δραστηριοποίησή τους στις συγκεκριμένες χώρες.