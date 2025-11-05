Στασινός: Κρίσιμες επενδύσεις για το μέλλον της χώρας η ανθεκτικότητα, η πρόληψη και ο πράσινος μετασχηματισμός

«Τα έργα ανθεκτικότητας, πρόληψης, αλλά και ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός είναι επενδύσεις κρίσιμες για το μέλλον της χώρας» τόνισε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργανώνει την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το ΤΕΕ, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Αναπτύσσοντας την ομιλία του στο Συνέδριο «Green Deal Greece 2025» του ΤΕΕ ο Γιώργος Στασινός τόνισε:

«Ολοκληρώνουμε τους επόμενους μήνες τα δεκάδες έργα και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αναλάβαμε να υλοποιήσουμε, με μπροστάρηδες τους Έλληνες Μηχανικούς και το ΤΕΕ. Να προχωρήσει τώρα ένας νέος, απλοποιημένος Σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός δέκα σελίδων για τα βασικά πολεοδομικά μεγέθη, με Προεδρικό Διάταγμα και εκ των προτέρων έλεγχο και ευθύνη των δικαστών του ΣτΕ. Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας να συνεχιστούν και να επεκταθούν στον στατικό έλεγχο και ενίσχυση κτιρίων, και χωρίς συγκέντρωση στα χέρια λίγων ισχυρών. Αναγκαία εντός του 2026 η μεταρρύθμιση για τις Πολεοδομίες, με μεταφορά σε ένα ΝΠΔΔ με ευελιξία, υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με στελέχωση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εγγυήσεις ενιαίας εφαρμογής κανόνων σε όλη τη χώρα. Η επένδυση στην Ανθεκτικότητα, στην πρόληψη και όχι στην επούλωση των πληγών των φυσικών καταστροφών, είναι επένδυση ωφέλιμη για όλους Νέο ενεργειακό πρότυπο με μικρές ΑΠΕ στις πόλεις και αυτοπαραγωγή ενέργειας στα νοικοκυριά, επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως το υδρογόνο Οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την Άμυνα ευκαιρία για επενδύσεις σε πολλαπλής χρήσης υποδομές, τεχνολογίες και ανθεκτικές υποδομές, που παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες και είναι ανθεκτικές στις καταστροφές.

Όπως ανέφερε ο κ. Στασινός: «στο ΤΕΕ αναλάβαμε να κάνουμε πράξη όσα προτείναμε. Αναλάβαμε την ευθύνη για να γίνουν γρήγορα όσα η δημόσια διοίκηση πιθανόν θα χρειάζονταν χρόνια, αν όχι δεκαετίες, για να γίνουν. Δουλέψαμε μαζί με την Κυβέρνηση και τη διοίκηση στον σχεδιασμό έργων μεγάλης σημασίας και για τη χρηματοδότησή τους μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όσα προτείνουμε και υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια έχουν κύρια αιχμή ή κύριο στόχο την ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα στις κατασκευές, ανθεκτικότητα στην οικονομία, ανθεκτικότητα στην κοινωνία. Επενδύσεις, έργα και μελέτες που χρειαζόμασταν καιρό και είναι σχεδιασμένα να αντέξουν στο χρόνο. Ή που προσπαθούν να λύσουν προβλήματα δεκαετιών, με στόχο να αντέχουν στο χρόνο. Με κρίσιμο εργαλείο την τεχνολογία».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ: «πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός πάνε χέρι – χέρι. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να γίνει πιο φιλική στο περιβάλλον, πρακτικά στην καθημερινότητα, όχι στη θεωρία και οι πολίτες χρειάζονται μια πιο ψηφιακή Ελλάδα. Με περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το κράτος, με εργαλεία που τους λύνουν τα χέρια, μειώνουν το κόστος και τον χρόνο, τη γραφειοκρατία, διευκολύνουν και δίνουν νέες προοπτικές με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον».

«Πράσινη συμφωνία και νέα ψηφιακή οικονομία μετασχηματίζονται πλέον μαζί σε μια νέα πραγματικότητα με στόχο την Ανθεκτικότητα», ανέφερε.

«Δεν είναι η Άμυνα, όπως την κατανοούμε παραδοσιακά, η νέα κατεύθυνση, είναι συνολικά η Ασφάλεια»

Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την άμυνα και τη συγκέντρωση πόρων τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι η Άμυνα, όπως την κατανοούμε παραδοσιακά, η νέα κατεύθυνση. Είναι συνολικά η Ασφάλεια. Περιλαμβάνει και τις υποδομές. Και τις τεχνολογίες διπλής ή πολλαπλής χρήσης. Και την κοινωνική ή περιφερειακή συνοχή σε κρίσιμους τομείς. Και σε αυτή την ανάγνωση, της Ασφάλειας, είναι επίσης κυρίαρχη η Ανθεκτικότητα».

Και συνέχισε λέγοντας: «Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή αλλαγή κατεύθυνσης, στην κατεύθυνση των πόρων προς ενίσχυση της Ασφάλειας και των επενδύσεων σε στέγαση δεν είναι απειλή, είναι ευκαιρία. Ευκαιρία για ανθεκτικές υποδομές, που παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες και είναι ανθεκτικές στις καταστροφές. Ευκαιρία για επενδύσεις σε πολλαπλής χρήσης υποδομές και τεχνολογίες. Ευκαιρία για σύγχρονα, πράσινα, οικονομικά και ασφαλή κτίρια και κατοικίες. Όπως και με τα δεκάδες έργα και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που αναλάβαμε να υλοποιήσουμε».

Τα έργα που ολοκληρώνονται τους επόμενους μήνες - «Θα στηρίξουμε έμπρακτα τους στόχους της Πολιτείας»

«Θα στηρίξουμε και εδώ τις προσπάθειες και τους στόχους της Ελληνικής πολιτείας τα επόμενα χρόνια. Έμπρακτα. Με μπροστάρηδες τους Έλληνες Μηχανικούς και το ΤΕΕ».

Ο κ. Στασινός εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους λίγους μήνες τα εξής έργα:

Την τεράστια μεταρρύθμιση με το Πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, με την εκπόνηση εκατοντάδων μελετών για ολόκληρη τη χώρα μέσα σε λίγα χρόνια. Με Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια παντού. Για να καταφέρουμε να αποκτήσει το 70% και πλέον της χώρας πολεοδομικό σχεδιασμό μέσα σε μόλις 5 χρόνια, όταν μέχρι σήμερα το κράτος είχε καταφέρει να έχει σχεδιασμό στο 25% της χώρας μόνο τα προηγούμενα 50 χρόνια.

Τον προσεισμικό έλεγχο δημοσίων κτιρίων που καθυστερούσε επί 20ετία και πλέον

Την προώθηση της προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια, που καθυστερούσε αιωνίως

Την παρακολούθηση για έλεγχο και συντήρηση των δημοσίων έργων, τόσο με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών όσο και με τα έργα για τις έξυπνες Γέφυρες που υλοποιούμε. Αλλά και τις Έξυπνες Διαβάσεις και τον οδοφωτισμό.

Για την προώθηση και συντήρηση κρίσιμων αθλητικών υποδομών. Αλλά και με δεκάδες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μηχανικούς κυρίως αλλά και για επιχειρήσεις, τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες.

Το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών που διαρκώς εξελίσσεται, προσφέρει νέες υπηρεσίες και διαλειτουργικότητες και έχει αλλάξει τον τρόπο δουλειάς όλων όσων ασχολούνται με τη δόμηση. Και που αποτελεί καλή πρακτική παγκοσμίως και μας ζητείται να το παρουσιάζουμε σε άλλες χώρες.

Τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που ήδη λειτουργεί αλλά όλοι θα αντιληφθούν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα όταν θα γίνει πλήρως λειτουργικός για ολόκληρη τη χώρα με την ενσωμάτωση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Μία μεταρρύθμιση που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στο ΤΕΕ και που αναγνωρίζεται και αυτή διεθνώς, καθώς βραβεύτηκε φέτος από τον WITSA ως παγκόσμια καλή πρακτική.

Την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που έχει στόχο και την Ανθεκτικότητα, δίνοντας όπλα στην Πολιτεία σε περίπτωση καταστροφών, που ελπίζω να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν.

«Να προχωρήσει τώρα ένας νέος, Σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός»

Όσον αφορά τα θέματα δόμησης, ο κ. Στασινός δήλωσε ότι: «Οφείλουμε να δούμε άμεσα και την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν. Όπως η μεγάλη μεταρρύθμιση που πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα λειτουργίας των πολεοδομιών, των υπηρεσιών δόμησης σε όλη τη χώρα. Στηρίζουμε τη μεταφορά των πολεοδομιών σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με ευελιξία, υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς όπως είπε: η αλλαγή αυτή να γίνει άμεσα μέσα στο 2026. Διότι χρειάζεται, είναι αναγκαία», είπε.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, «πρέπει να προχωρήσει τώρα ένας νέος, Σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός, “10 σελίδων”, με τα βασικά μόνον πολεοδομικά μεγέθη που έχουν σημασία για την κοινωνία, την πόλη και το περιβάλλον και με επιστημονική ελευθερία στον μηχανικό, πολιτικό ή αρχιτέκτονα. Έχουμε αρκετούς άλλους εξειδικευμένους κανονισμούς που διασφαλίζουν την ποιότητα των κατασκευών χωρίς να περιορίζουμε με νομικά τερτίπια την επιστημονική δουλειά των μηχανικών στον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων. Και αυτός ο Σύγχρονος Οικοδομικός Κανονισμός ας αποφασίσουμε αυτή τη φορά να νομοθετηθεί μεν, αλλά να εγκριθεί συνολικά με Προεδρικό Διάταγμα, ώστε να περάσει από τον έλεγχο του ΣτΕ εκ των προτέρων και να αναλάβουν και οι δικαστές την ευθύνη να κρίνουν έγκαιρα τις διατάξεις, υπό νομικό και μόνο πρίσμα και όχι υπό το πρίσμα πιέσεων ή συγκεκριμένων περιπτώσεων».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι: «Η επένδυση στην ανθεκτικότητα, στην πρόληψη και όχι στην επούλωση των πληγών των φυσικών καταστροφών, είναι επένδυση ωφέλιμη για όλους. Είμαι βέβαιος ότι, αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί με στόχους, πρόγραμμα, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα, να κάνουμε την χώρα μας πιο ανθεκτική».

«Αν δουλέψουμε παράλληλα σε νέα έργα και αναβάθμιση κτιρίων και υποδομών που ήδη υπάρχουν, θα βοηθήσουμε την κοινωνία να νιώσει εντέλει πιο ασφαλής, σε μια εποχή με πολλές αβεβαιότητες. Είναι στο χέρι μας, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μαζί, να δώσουμε τις λύσεις που απαιτούν οι προκλήσεις του σήμερα», ανέφερε καταλήγοντας ο κ. Στασινός.