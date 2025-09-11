Chevron - ΕΔΕΥΕΠ: Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

Την ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ανακοίνωσε η αρμόδια Αρχή (ΕΔΕΥΕΠ).

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:00, ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής προσφορών για το διεθνή διαγωνισμό που αφορά στην παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2». Στο διαγωνισμό κατέθεσε προσφορά η κοινοπραξία Chevron/HELLENiQ ENERGY και για τις τέσσερις περιοχές.

Σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥΕΠ συνεδρίασε την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να συγκροτήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, για την αποσφράγιση των υποβληθεισώνπροσφορών. Η Επιτροπή αποτελείται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και επαγγελματίες του κλάδου των υδρογονανθράκων, με εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η κάτωθι:

Πρόεδρος: Δρ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Διονύσιος Γκούτης, ΓενικόςΔιευθυντής της ΕΑΓΜΕ και μέλος του ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Μέλος: Dr. Michael Hadjitofi, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής οΔρ. Σπυρίδων Παπαευθυμίου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας.

Μέλος: Δρ. Ευθύμιος Ταρτάρας, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών και Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρώτρια η Βασιλική Ζαβλάγκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μέλος: Δρ. Σπυρίδων Μπέλλας, Κύριος Ερευνητής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωενέργειας, και πρώην αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ. Αναπληρωτής ο Δρ. Γεώργιος Τσιφουτίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Γεωθερμίας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέλος: Δρ. Ιωάννης Βακαλάς, Επίκουρος ΚαθηγητήςΓεωλογίας Υδρογονανθράκων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αναπληρωματικό μέλος ο Δρ. Κωνσταντίνος Τζιμέας, Ανώτερος Σύμβουλος Έρευνας στην ΕΔΕΥΕΠ.

Γραμματείς της Επιτροπής: Όλγα Θεοδώρα Κάκκαβα,νομική σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ και Δρ. ΓεώργιοςΜακροδήμητρας, γεωλόγος-ιζηματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΕΥΕΠ.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε: «Η ΕΔΕΥΕΠ, σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διεξάγει με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια το διεθνήδιαγωνισμό για νέες περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσηςυδρογονανθράκων. Η κατάθεση δεσμευτικής προσφοράς από τησύμπραξη των εταιρειών Chevron (operator) και HELLENiQ ENERGY αποτελεί καθοριστική επιτυχία της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2022, και σηματοδοτεί την είσοδο στην ελληνική αγορά μίας εταιρείας με κορυφαία τεχνογνωσία σε deepwater projects παγκοσμίως, οικονομική ισχύ και μακροχρόνια εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διαδικασία του διαγωνισμούυλοποιείται με επιτυχία εντός του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, των εθνικών δεσμεύσεων και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης που όρισε το ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ θα μελετήσει σχολαστικά τις προσφορές των ενδιαφερομένων, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ΕΔΕΥΕΠ θα υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την εισήγησή της, ώστε να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα επόμενα βήματα.