Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω
12:30 - 19 Μάι 2026

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Την επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης και ριζικής αναμόρφωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπογράμμισε ο Παντελής Κάπρος, Ομότιμος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Κάπρος στάθηκε στις δύο διαδοχικές κρίσεις τιμών των υδρογονανθράκων –με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή– οι οποίες, όπως είπε, ανέδειξαν την «τεράστια ευαλωτότητα» της Ευρώπης και της Ελλάδας, αφού οι τιμές των ορυκτών καυσίμων συμπαρασύρουν και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. «Όταν σχεδιαστούν σωστά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η λύση του μέλλοντος», τόνισε.

Ιδιαίτερα κριτικός εμφανίστηκε για την υστέρηση της χώρας στην ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης. «Στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία έχουν προχωρήσει, στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε λάθος, αλλά σε άποψη», σημείωσε, καταγγέλλοντας ότι μετά το 2023 η χώρα εγκατέλειψε τη μέχρι τότε προωθητική της στάση απέναντι στις ΑΠΕ. Απέρριψε κατηγορηματικά το «δόγμα» ότι οι ανανεώσιμες κόστισαν ακριβά στους καταναλωτές: «Ποτέ δεν ζημιώθηκε το κράτος από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Τα χρήματα ανακυκλώνονται, δεν υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα».

Χαρακτήρισε «παράδοξο» το γεγονός ότι μια αγορά κεφαλαιουχικής φύσης, όπως αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρτάται από τις διακυμάνσεις μιας ασταθούς χρηματιστηριακής αγοράς και ζήτησε την οργάνωση αγοράς διμερών συμβολαίων με τη στήριξη του κράτους ως μηχανισμό αντιστάθμισης. «Ο τομέας της ενέργειας στην Ελλάδα χρειάζεται μια σοβαρή μεταρρύθμιση. Έχει εγκαταλειφθεί ένα κομμάτι των μεταρρυθμίσεων κι απορώ γιατί – γίνεται για γεωπολιτικούς λόγους με αιχμή τους υδρογονάνθρακες;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Κάπρος απέκλεισε την ύπαρξη καρτέλ στον κλάδο, αποδίδοντας το πρόβλημα σε δομικά αίτια, κυρίως στην απουσία αγοράς διμερών συμβολαίων που θα μπορούσε να απορροφήσει τους κραδασμούς των κρίσεων. Όπως ανέφερε, ένα από τα «θύματα του ξαφνικού θανάτου» είναι οι μονάδες αποθήκευσης, «το πιο βασικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα».

Κλείνοντας, τοποθετήθηκε υπέρ της επιτάχυνσης της ηλεκτροκίνησης, με ειδική αναφορά στην ανάγκη εξηλεκτρισμού των ταξί, σημειώνοντας ότι το κράτος οφείλει να εξασφαλίσει ένα δημόσιο πρόγραμμα φόρτισης. Η ασφάλεια εφοδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέληξε, διασφαλίζεται μέσα από τον συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών και πυρηνικής ενέργειας.

